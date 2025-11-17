Mesedélelőtt Feleden

November 14-én különleges élményben volt része a feledi Szombathy Viktor Alapiskola alsó tagozatos diákjainak: mesedélelőttre várta őket a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya.

A program immár hagyományosan a Győry Dezső Kulturális Napok részeként valósult meg, amelynek keretében minden esztendőben az Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny és a Duna Menti Tavasz díjazott előadói látogatnak el a Rimaszombati járás egy-egy iskolájába.

Ezúttal három tehetséges mesemondó – Harkály Szófia, Maksi Petra és Sofranko Áron – szórakoztatta a gyerekeket, akik élvezettel hallgatták a gazdag képzeletvilágot megidéző történeteket.

A meséket két színvonalas csoport előadása tette teljessé: fellépett a Feledi Meseláda Bábcsoport, valamint a Rimaszombati Művelődési Ház mellett működő Henc(z)egők Színjátszó Csoport, akik játékos, humoros produkcióikkal teremtettek igazi mesebeli hangulatot.

A rendezvény sikerét értékelve Agócs Ildikó, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke is megszólalt:

„Nagy öröm számunkra, hogy évről évre ilyen tehetséges előadókkal tölthetjük meg a Győry Dezső Kulturális Napok programját. Köszönöm minden fellépőnek a lelkiismeretes felkészülést és azt, hogy ilyen magas színvonalú műsorral ajándékozták meg a gyerekeket. Hálás köszönet illeti az esemény támogatóit is, hiszen nélkülük nem valósulhatna meg ez a különleges találkozás a mesék világával.”

A szervezők külön köszönetet mondtak az alapiskola igazgatóságának, a polgármester úrnak és Feled Község Önkormányzatának a támogatásért és a segítségért, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek tartalmas és felejthetetlen délelőttöt tölthessenek együtt a mesék és a bábszínház varázslatos világában.

A műsort Csank Tímea, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának tagja vezette.

HE/Felvidék.ma