Újjáéledt a Zelenyák 13-as lekéri futóverseny

1995-ben Lekér akkori polgármestere, Béres Lajos sportolóként, hobbifutóként álmodott egy merészet és megszervezték a széles régió első közösségi futóversenyét, a Zelenyák 13-ast. A sportesemény dr. Zelenyák Jánosról kapta a nevét, aki a szegények orvosaként beírta magát a régió történelmébe. Béres Lajos elmondása szerint amikor a pálya kijelölése közben rátért a lekéri főútra, először az utcanévtáblára nézett, amin Zelenyák János neve állt, így a futóverseny neve is Zelenyák tizenhármas lett.

A futóversenynek bár nagy hagyománya van, az elmúlt években nem került megrendezésre, ezért az Esztergomi Futóművek és a zselízi futóverseny, a Torma Gábor Emlékfutás szervezői a Csemadokkal összefogva úgy döntöttek, hogy kézbe veszik a sportesemény szervezését, hogy ne szűnjön meg a verseny.

A futók 4 és 13 kilométeres távon mérettették meg magukat. A résztvevők Szlovákiából és Magyarországról érkeztek – Lévától kezdve Komárom térségéig, sőt Budapestről és Bazinból is –, ami jól mutatja, hogy a verseny híre tovább él a határokon túl is.

Összesen 64 versenyző állt rajthoz, közülük 39-en vállalták a hosszabb távot. A mezőny legidősebb tagja 79 éves volt, a legkisebbek pedig egy külön, 300 méteres óvodás futamban próbálhatták ki magukat. A pályán ott volt a legendás dunamocsi futónagykövet, Kele Géza is, aki már több mint 225 maratont teljesített – jelenléte önmagában emelte az esemény rangját.

A 13 kilométeres távon a szakolcai Ján Križák által felállított 41:06-os csúcseredmény idén is ott lebegett a versenyzők feje fölött. Bár ezúttal nem dőlt meg, a teljesítmények így is tiszteletet parancsoltak.

Az alábbi eredmények születettek. 4 km – férfiak: 1. David Holczky, 2. Andrej Petrovics, 3. Tóth Tibor. 4 km – nők: 1. Borgula Éva, 2. Elena Šašová, 3. Monika Androvičová.

A 13 kilométeres táv abszolút győztese Bilkó Dávid lett. Őt a második helyen Vlád Gábor követte, a dobogó harmadik fokára pedig holtversenyben Duchoň Dominik és Miroslav Mareš állhatott fel. 13 km – nők: 1. Garai Dóra, 2. Bánságiné Kovács Erzsébet, 3. Újfalvi Zsóka.

A célba érkezők aztán a helyi vadászok által főzött gulyás elfogyasztása közben pihenhették ki a táv fáradalmait.

A díjátadót a kultúrházban tartották, ahol az Esztergomi Futóművek ASE elnöke, Érdy Gábor, valamint Nyitra megye alelnöke, Csenger Tibor adták át az elismeréseket. A hangulatot tombolahúzás zárta.

„Hálásak vagyunk minden támogatónak, aki hozzájárult a rendezvény lebonyolításához, s természetesen köszönet illeti Béres Lajost, a Zelenyák tizenhármas ötletgazdáját. Az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesülettel tőle vettük át a stafétát, így a Csemadok Zselízi Alapszervezetével közösen jövőre, a jubileumi 30. versenyen igyekezni fogunk még színvonalasabban megvalósítani a rendezvényt. Célunk ugyanaz: az emberek egészség, sport, testmozgás felé terelése” – mondta el Gutrai Krisztián főszervező.

Ki volt a névadó? – Dr. Zelenyák János?

Zelenyák János 1860. június 16-án született Szepesalmáson (ma Jablonov – Lőcsei járás). Bécsben a Pázmáneumban tanult, majd Barsbesén működött mint káplán, aztán Szepesváralján (Spišské Podhradie) volt teológiai tanár. Előbb egy dél-magyarországi választókerületnek, majd 1908-ban az újbányai kerületnek lett az országgyűlési képviselője. Hét nyelven beszélt.

Lekérre 1903 októberében érkezett, ahol a helyi római katolikus gyülekezet esperesplébánosa lett. Több választási cikluson át a lekéri önkormányzat képviselője, illetve a helyi iskolaszék elnöke volt.

Működése mellett egész életét a szenvedő emberek gyógyítására és ilyen tematikájú könyvek írására fordította.

Az I. világháborúban mint katonai tábori lelkész vett részt; utána írta meg élete főművét, a „Természetes gyógymód” című hatalmas munkát, amelynek még az Amerikában élő magyarság körében is olyan sikere volt, hogy dr. Zelenyáknak – ott tartott előadó körútja alkalmából – utólagosan kellett pótszállítmányt kérnie. Utolsó éveiben szentszéki tanácsossá nevezték ki. 1929. november 23-án az ausztriai Gallspachban halt meg, ahová előrehaladott véredény-elmeszesedésének gyógyítása céljából utazott. Ott is temették el a papi kriptában.

Csonka Ákos/Felvidék.ma