A fogorvosok illegális praxist folytató „kollégákra” figyelmeztetnek

A Szlovák Fogorvosi Kamara (SKZL) engedély nélkül folytatott fogászati gyakorlatra figyelmeztet, aminek megakadályozása érdekében létrehozta az overzubara.sk portált, ahol a páciensek utánanézhetnek, ki jogosult fogászati ellátást nyújtani. Erről Igor Moravčík, a kamara elnöke sajtótájékoztatón számolt be.

„A Szlovák Fogorvosi Kamara és a fogorvosok erkölcsi kötelessége a betegek védelme, akiknek tudniuk kell, hogy ki kezeli őket” – mondta Moravčík. Szerinte a betegeket megfelelő képzettségű orvosoknak kell ellátniuk. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az illegális tevékenység komoly kockázatot jelent az egészség megőrzése és az egészségügyi problémák időben történő felismerése szempontjából.

Illegálisan folytatott fogászati tevékenység igénybevétele esetén a betegnek nincs lehetősége panasszal vagy reklamációval élni, mivel az ellátást végző nem jogosult fogorvosi kezelést nyújtani.

„A kamara a beteget kívánja védeni. Mindenekelőtt azt szeretnénk, hogy a páciensek egészséges fogakkal rendelkezzenek, és a nekik nyújtott kezelés magas színvonalú és biztonságos legyen” – mondta Moravčík.

Az illegálisan folytatott praxis olyan személy által végzett tevékenység, aki nem szerzett fogorvosi képesítést, vagy nem rendelkezik szájsebész szakorvosi képesítéssel, ám ennek ellenére komolyabb szájsebészeti vagy maxillofaciális sebészeti beavatkozásokat végez. „Ehhez további, legalább hároméves nappali képzésre van szükség. Ezért fontos, hogy a beteg mindig tájékozódjon arról, ki kezeli őt” – jegyezte meg a kamara elnöke.

A továbbiakban elmondta, hogy az illegálisan folytatott praxisra nemcsak Szlovákiában van példa, ez globális probléma.

Fogorvosi tevékenységet olyanok is végeznek, akiknek harmadik országból érkezve nálunk még nem ismerték el a képesítésüket. Moravčík szerint Szlovákiában 500 külföldről származó regisztrált fogorvos van, akiknek körülbelül a fele Ukrajnából érkezett. Az elismeréshez szükséges gyakorlatot a törvénynek megfelelően egy fogorvos közvetlen felügyelete alatt végzik. A gyakorlaton lévő fogorvosoknak regisztrálniuk kell az Egészségügyi Minisztériumnál. „Itt már nincs befolyásunk. A múltban kértük a minisztériumot, hogy tájékoztató jelleggel szerepeljenek a páciensek számára készült nyilvántartásban is” – jegyezte meg Moravčík.

A létrehozott weboldalon a páciens könnyen ellenőrizheti, hogy az őt ellátó fogorvos szerepel-e a Szlovák Fogorvosi Kamara nyilvántartásában. „Csak ilyen esetben folytathat fogorvosi tevékenységet” – hangsúlyozta Moravčík. A kamara elnöke szerint a náluk regisztrált fogorvosok garantáltan megfelelnek a hivatásuk gyakorlásához szükséges összes követelménynek. A beteg az eVÚC rendszerben is ellenőrizheti a fogorvos tevékenységének legális voltát.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk