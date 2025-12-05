Pellegrini szerint Szlovákia és Olaszország jelenleg egyfajta koalíciót alkot

Peter Pellegrini köztársasági elnök pénteken az olasz kormányhivatalban találkozott Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, akivel globális és európai kérdésekről tárgyaltak.

Pellegrini elismerését fejezte ki az olasz kormányfőnek azért, hogy Olaszország az ő vezetése alatt egyre komolyabb szerepet játszik az európai politikában – mondta az államfő a pénteki sajtótájékoztatón.

A találkozón téma volt egyebek között az ukrajnai helyzet és az orosz vagyon befagyasztása.

„Beszéltünk arról, hogyan, mikor, és milyen módon kell felhasználni, vagy nem felhasználni a befagyasztott vagyont, hogy Európa ne veszítse el tárgyalási pozícióját”

– fogalmazott.

A köztársasági elnök kiemelte az olasz kormányfő álláspontját. „Már nagyon régóta mondom, és nyilvánosan is többször megfogalmaztam, hogy sok kérdésben egyetértek az olasz kormányfővel” – tette hozzá, és úgy fogalmazott, nagyra értékeli, hogy Szlovákia és Olaszország jelenleg egyfajta koalíciót alkot.

Rámutatott, hogy Szlovákia szövetségesre talált Olaszországban például az európai zöldmegállapodással, vagy az új európai emissziós kvótával, az ETS2-vel kapcsolatos álláspontban. Pellegrini elmondása szerint a pénteki találkozó megerősítette a két ország közötti kapcsolatokat.

