Operaközvetítések a New York-i MET-ből a Bartók Rádióban

Exkluzív élményt kínál hallgatóinak a Bartók Rádió: a világ egyik patinás operaháza, a New York-i Metropolitan Opera (MET) évadának kiemelt produkcióit hozza el hallgatóinak világsztár művészekkel, klasszikus és ritkán hallható repertoárral.

A New York-i Metropolitan Operát világszínvonalú énekesek, lenyűgöző produkciók teszik a műfaj egyik fontos központjává. A Bartók Rádió segítségével a magyar otthonokban is élvezhetik az előadásokat – koncert- és repülőjegy nélkül.

A sorozat nyitányaként december 6-án Puccini Bohémélete élőben szólal meg a MET-ből, Daniele Rustioni vezényletével.

A tragikus szerelmet megéneklő Mimi és Rodolfo szerepében Juliana Grigoryan és Stephen Costello lép színpadra. A realista, mégis lírai opera élő atmoszférája különleges, megismételhetetlen élményt ígér.

December 20-án felvételről érkezik Umberto Giordano André Chénier-je, a francia forradalom viharában elbukó költő tragikus történetével. A címszereplőt Piotr Beczała, a hősnőt, Maddalenát pedig Szonja Joncseva formálja meg.

Az új év első nagy bemutatója január 17-én Bellini Puritánok című operája lesz, Marco Armiliato vezényletével. A bel canto szerelmes hallgatók számára kihagyhatatlan: az Elvirát éneklő Lisette Oropesa és az Arturót alakító Lawrence Brownlee a műfaj kiválóságai.

Január 24-én Bizet Carmenje csendül fel, Pier Giorgio Morandi dirigálásában. A végzet asszonyát Aigul Akhmetshina kelti életre, Don José szerepében Michael Fabiano hallható. Bizet zenéje, a tüzes ritmusok és a drámai szenvedély tél közepén is perzselnek.

A január 31-i közvetítés különlegessége Gershwin Porgy és Bess című operája, amelynek afroamerikai közösséget bemutató zenei világát Alfred Walker (Porgy) és Brittany Renee (Bess) idézik meg.

A Bartók Rádió jövő évi operakínálata két magyar szempontból különösen izgalmas momentumot is tartogat.

Áprilisban hallhatják, amint a Metropolitan Opera Ének- és Zenekarát vezényli az olasz dirigens, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek vezető karmestere, Riccardo Frizza (Vincenzo Bellini: Az alvajáró), de tavasszal Kálmán Péter énekhangja is hallható lesz majd egy közvetítés során (Gaetano Donizetti: Az ezred lánya). A szereplések jelzik a magyar operakultúra nemzetközi sikerét.

A MET egyik újdonságából is kaphatnak ízelítőt a hallgatók: a Művészeink választása sorozatban világsztár énekesek – többek között Joyce DiDonato, Lawrence Brownlee és Asmik Grigorian – választanak egy korábbi közvetítést, és személyesen mesélnek arról, miért fontos számukra ez az előadás.

MTVA/Felvidék.ma