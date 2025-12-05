A Vatikáni Kertekben felavatták a Hétfájdalmú Szűz Máriát ábrázoló mozaikot

Pénteken ünnepélyesen felavatták a Vatikáni Kertekben a Hétfájdalmú Szűz Máriát, Szlovákia védőszentjét ábrázoló mozaikot Az ünnepségen részt vett Peter Pellegrini köztársasági elnök, a Szlovák Püspöki Konferencia, a Szentszék és a szentszéki nagykövetség képviselői.

Az alkotás célja, hogy elmélyítse Szlovákia és a Vatikán közötti spirituális kapcsolatokat, és kifejezze a Szűz Mária iránti tiszteletet.

Az alkotás Kamil Dráb görög katolikus pap, az ólublói Centro Arte tagjának munkája.

„Néhány nappal ezelőtt installáltuk a mozaikot. Egyrészt valami nagyon spirituálisat, másrészt viszont valami Szlovákiához nagyon közelit szimbolizál az alkotás” – fogalmazott Dráb, és hozzátette, a kert egyik ősi falát díszíti a mozaik.

Bernard Bober kassai metropolita érsek a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Szlovákia és a Vatikán közötti spirituális kapcsolat szimbólumának nevezte az alkotást.

„Arra emlékeztet bennünket, hogy a Szűzanya kivételes helyet foglal el a nemzet, és minden hívő életében”

– mondta, és hozzátette, egy Szent Cirillt és Metódot ábrázoló alkotást is szeretnének elhelyezni a Vatikáni Kertekben.

Emlékeztetett, hogy egy hársfa is van a Vatikáni Kertekben, amelyet Michal Kováč néhai szlovák államfő ültetett.

Pellegrini úgy fogalmazott, hatalmas megtiszteltetés, hogy a mozaik helyet kapott a Vatikáni Kertekben. „A Hétfájdalmú Szűz Mária nem a tökéletesek, hanem a sebezhetők védőszentje.

Ezért nagyon fontos, hogy éppen most, amikor otthon feszültségek, a világban pedig nyugtalanság uralkodik, ez reményt ad a szlovák nemzet számára a Vatikán szívében”

– fogalmazott, és megköszönte a Vatikánnak, hogy engedélyezte az alkotónak a mozaik elhelyezését.

Kiemelte, hogy hagyományos technikával, több ezer színes kockából és kőből készítették a mozaikot. „Minden egyes darab mindannyiunkat jelképez: embereket, akik olyan közösséget alkotnak, amelyben fejlődnek a baráti kapcsolatok, az értékek, és közösek a célok” – tette hozzá a kormányfő.

