Felvidéki magyar cserkészek adták át a Betlehemi Békelángot a Komárom-Esztergom megyei Héregen

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség képviselői advent utolsó hetében vitték el a Betlehemből származó szeretetlángot Héregre, a központi lángosztó ünnepségre a tatabányai kistérségben lévő települések polgármestereinek, intézményvezetőknek.

A közös lángátadó eseményt 11. alkalommal szervezték meg a Gerecse-hegység keleti lábánál fekvő kisközségben.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség képviselői aktívan részt vesznek a szeretetláng útjának terjesztésében, nemcsak Felvidék-szerte, de a határon túl is. Kilenc éve vállalják azt a lángátadó szerepet, amikor az anyaországi Héreg község Szent László-templomába viszik el a béke jelképét.

Az idei évben a szőgyéni 32. sz. Szent Mihály cserkészcsapat képviseletében Berényi Kornélia cserkésztiszt, Leboc Szabolcs segédtiszt és Svajcer Olivér segédőrsvezető vitték el és adták át a szeretetlángot a héregi Szent László-templomban.

Ünnepi köszöntőt mondott Nemes Ágnes, Héreg polgármestere, valamint az egyházközségek képviselői, Szabó Zoltán, a templom plébánosa és Papp László, a református egyházközösségek lelkésze. A lángosztó ünnepséget karácsonyi jelenettel, zenével és énekekkel köszöntötték a helyi és a térségből érkezett szereplők.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Erős Gábor, a megye országgyűlési képviselője, aki a hitről, a szeretetről és a békéről szólt, reménykedve abban, hogy a családok és közösségek ereje mindezt erősíti.

Az SZMCS képviseletében Berényi Kornélia köszöntötte az egybegyűlteket, és ismertette a Betlehemből érkezett láng útját és történetét.

„Add a béke reményét!” – az idei évben, a Remény évében, ez a jeremiási verssor lett a Békeláng mottója. Ennek a fényében járja be a szeretetláng a Kárpát-hazát, embertől emberig, lélektől lélekig.

A cserkészek szentestéig bezáróan végzik a békeláng osztását. Az SZMCS „Betlehemi Békeláng” közösségi oldalán lehet kérni a lángot, mely a lángmesterek szervezésében eljut a kért helyre.

A héregi központi lángátadó ünnepséget követően, a templom előtti téren a helyi közösségek frissítővel, meleg teával, forralt borral kínálták a vendégeket a decemberi estében.

BK/Felvidék.ma