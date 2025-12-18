Home Szerintem Az elmúlt évtizedek legnagyobb gazdatiltakozása zajlik a belga fővárosban
Az elmúlt évtizedek legnagyobb gazdatiltakozása zajlik a belga fővárosban

A „demokrácia nevében" vízágyúval és könnygázzal oszlatják a tüntetőket

Brüsszeli életkép

A belga fővárosban nagyszabású gazdatüntetés zajlik, európai gazdák több mint nyolcezer traktorral lepték el a brüsszeli utcákat, hogy így fejezzék ki elégedetlenségüket az elhibázott uniós agrárpolitika és a támogatási rendszer tervezett változtatásaival kapcsolatban.

A brüsszeli gazdatüntetés résztvevői az Európai Bizottság azon tervei miatt vonultak utcára, melyek hátrányosan érintenék a mezőgazdasági vállalkozásokat, különösen azokat, amelyek a jelenlegi támogatási rendszerekre építették mindennapi működésüket. A tiltakozókat azonban megértés helyett vízágyúkkal és könnygázzal fogadták Brüsszelben, ahol az Európai Parlament előtti téren csaptak össze a tiltakozó gazdák és a rendőrök csütörtökön délelőtt.

A tüntetők elleni „erélyes” fellépés szemléletes példája annak, hogy a demokrácia és a jogállamiság elveit oly sokszor fegyverként használó Brüsszel miként fojtja el az ellenvéleményeket, s miként helyez következetesen előtérbe idegen érdekeket a tagországok lakosságának érdekeivel szemben.

Tény azonban, hogy az európai emberek sorsával, életével folyamatosan hazardírozó brüsszeli vezetésnek várhatóan a jövőben egyre több elégedetlenséggel, tiltakozással és ellenszegüléssel kell számolnia, amennyiben nem változtat diktatórikus hozzáállásán és elhibázott politikáján. Ahogyan azzal is, hogy az ellenvélemények vízágyúval és könnygázzal való elfojtása nem jelent hatékony, tartós megoldást az egyre fokozódó népharaggal szemben, mely remélhetőleg hamarosan el fogja söpörni ezt a korrupt, szakmai és politikai szempontból pedig teljesen alkalmatlan társaságot.

Amennyiben mégsem, annak a következményeit a mostani európai emberek ükunokái is nyögni fogják.

