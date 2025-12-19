Január 15-ig lehet pályázni támogatásokra a Csoóri Sándor-programban

Január 15-ig pályázhatnak a népi kultúra területén tevékenykedő alkotók vagy közösségek támogatásokra a pénteken megjelenő Csoóri Sándor-programban – közölte Novák Irén művészetért és közösségi művelődését felelős helyettes államtitkár az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

A 2017-ben elindult Csoóri Sándor-programra elsősorban a népi kultúra területén tevékenykedők pályázhatnak, beleértve a népzenészeket, a néptáncosokat, vagy akár a tárgyalkotó művészeket nemcsak Magyarországról, hanem a teljes Kárpát-medence területéről – mondta a helyettes államtitkár.

Hangsúlyozta, hogy a pályázók között évről évre megjelennek nemcsak a nagy együttesek, hanem a kisebb csoportok, sőt az egyéni pályázók is. A jelentkezők mintegy 80-85 százaléka részesül általában támogatásban – tette hozzá.

Pályázni lehet többek közt fellépőruhára, táncházak szervezésére, versenyen való fellépések költségeinek fedezésére, eszközök beszerzésére vagy szakmai programok szervezésére – sorolta.

A pályázat benyújtási határideje január 15-e, a részletes feltételek pénteken jelennek meg a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő oldalán. A jelentkezéseket elektronikus formában lehet benyújtani.

A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy ötszázmillió forint áll rendelkezésre a vallásos könnyűzenei programok támogatására egy másik pályázati forrásból, amelyre szintén a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő oldalán pályázhatnak az érdeklődők január 12-ig.

Hozzátette: az elmúlt években egyre több vallásos könnyűzenei kórus vagy kisebb zenekar alakult Kárpát-medence-szerte, ezzel a pályázattal ezeknek a közösségeknek a fennmaradását, működését kívánja támogatni a kormányzat.

A felhívás keretében egyebek mellett hangszervásárlásra és -felújításra vagy zenei programok szervezésére lehet pályázni. Kiemelte: a program indulása óta ebből a forrásból Magyarországon mintegy háromszázötven orgona újulhatott meg.

MTI/Felvidék.ma