Orbán Viktor: a közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani

A közvetlen háborús veszélyt szerintem sikerült elhárítani – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken délelőtt Brüsszelben, az európai uniós csúcsértekezlet után tartott sajtótájékoztatóján, azt hangsúlyozva, hogy közvetlen, azonnali és súlyos veszélyt jelentett a 210–230 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon elvételének ügye.

Az M1 aktuális csatornán élőben közvetített eseményen a miniszterelnök azt mondta, szokatlanul kiélezett helyzetben és a lehető legnehezebb kérdést tárgyalva tartották az Európai Tanács ülését, ami „valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács”.

A hozzászólások 90 százaléka arról szólt, „hogyan győzzük le Oroszországot”, a fennmaradó részben a cseh, a magyar és a szlovák politikusok arról beszéltek, „hogyan csináljunk békét” – mondta.

A miniszterelnök hangsúlyozta: azt a legendát terjesztik a kontinens nyugati felén, hogy az orosz–ukrán háború a nyugat-európai embereknek nem kerül pénzébe, mert a végén majd az oroszok által fizetendő jóvátételre veszik el a vagyont, most viszont kiderült, hogy ez nem így van, nem lehet erre a vagyonra apellálni.

MTI/Felvidék.ma