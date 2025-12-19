Home Kitekintő Orbán Viktor: a közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani
Kitekintő

Orbán Viktor: a közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A közvetlen háborús veszélyt szerintem sikerült elhárítani – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken délelőtt Brüsszelben, az európai uniós csúcsértekezlet után tartott sajtótájékoztatóján, azt hangsúlyozva, hogy közvetlen, azonnali és súlyos veszélyt jelentett a 210–230 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon elvételének ügye.

Az M1 aktuális csatornán élőben közvetített eseményen a miniszterelnök azt mondta, szokatlanul kiélezett helyzetben és a lehető legnehezebb kérdést tárgyalva tartották az Európai Tanács ülését, ami „valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács”.

A hozzászólások 90 százaléka arról szólt, „hogyan győzzük le Oroszországot”, a fennmaradó részben a cseh, a magyar és a szlovák politikusok arról beszéltek, „hogyan csináljunk békét” – mondta.

A miniszterelnök hangsúlyozta: azt a legendát terjesztik a kontinens nyugati felén, hogy az orosz–ukrán háború a nyugat-európai embereknek nem kerül pénzébe, mert a végén majd az oroszok által fizetendő jóvátételre veszik el a vagyont, most viszont kiderült, hogy ez nem így van, nem lehet erre a vagyonra apellálni.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Várják a jelentkezéseket a XVI. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai...

Emelkedett az EU-tagországokból hazájukba visszaküldött nem uniós állampolgárok...

Semjén Zsolt: a kollektív bűnösség, a kollektív jogfosztás...

Több mint 100 magyar gazdálkodó is tüntetett Brüsszelben

Orbán Viktor: a befagyasztott orosz vagyon felhasználása „egy halott...

Az Európai Tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós...

Megállapodtak az EU központi intézményei a biztonságos származási...

Orbán Balázs szerint hadüzenettel ér fel az orosz...

„Ukrajna nem maradhat bizonytalanságban jövő évi pénzügyi forrásait...

Az EU további 41 hajót szankcionált az orosz...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma