Maškarová beismerte, gondokat okozhat a rendőrségnek a módosított Btk.

Jana Maškarová országos rendőrfőkapitány beismerte, nehezítheti a rendőrség munkáját a módosított Btk., konkrétan az együttműködő gyanúsítottak vallomásainak kezelése. Újságírói kérdésre válaszolva beszélt erről pénteki sajtótájékoztatóján, szerinte a módosításokról nem egyeztettek a rendőrséggel.

„Az én jogi véleményem szerint mindenképpen” – válaszolta arra a kérdésre, nehezíti-e a rendőrség dolgát a módosítás. Leszögezte, a rendőrség elfogadja a módosított törvényeket, de segítene bizonyos dolgok átfogalmazása.

A parlament gyorsított eljárásban módosította a Büntető törvénykönyvet, és a vita alatt is további módosítások kerültek bele.

Változás például, hogy az együttműködő gyanúsítottak vagy vádlottak vallomását bizonyos esetekben nem fogadják el bizonyítékként.

Az ellenzék a szavazás alatt végig azt kiabálta, „szégyen” és kifütyülték a kormánypártokat. Ezután 152 ügyész tiltakozott a módosítás ellen közös nyilatkozatban. Szerintük egyes bűncselekményeknél lehetetlenné válik a büntetőeljárás lefolytatása.

