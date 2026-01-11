Lemezbemutató koncerttel ünnepelt a Felvidéki Banda Rozsnyón

A rozsnyói városháza nagyterme adott otthont január 10-én annak a nagyszabású népzenei eseménynek, amelyen a Felvidéki Banda mutatta be frissen megjelent lemezét. Az est folyamán több felvidéki zenekar közös muzsikája töltötte meg a történelmi falakat. A koncert a Felvidék különböző tájegységeinek dallamait, ismerős motívumokat és közösségi élményt kínált a közönségnek.

A Sajó Banda ötletéből jött létre a Felvidéki Banda, amelyben öt felvidéki népzenei zenekar fogott össze egy közös cél érdekében. Az együttműködés azóta több koncertet és egy stúdiófelvételt is eredményezett, bizonyítva, hogy a kezdeményezés jóval túlmutatott egy egyszeri alkalmon.

A zenekarok tagjai az ország különböző pontjain élnek, ezért a közös próbák komoly szervezést igényeltek. A szervezésben kulcsszerepet játszott a rozsnyói Sajó Banda, akik az egész projekt megálmodói voltak.

A Felvidéki Banda 2024-ben mutatkozott be először, amikor fellépési lehetőséget kapott a Gombaszögi Nyári Táborban. Ekkor hívták életre a közös formációt az ipolysági Húros, a füleki File, a komáromi Mérges, a komáromi Bagla és a Sajó Banda részvételével.

A közös gondolkodás és zenélés eredményeként született meg az a műsor, amelyet január 10-én Rozsnyón is hallhatott a közönség.

A CD alkotója és rendezője Kristóf Bálint és Kristóf Répássy Ivett, zenei szerkesztője Kristóf Bálint és Kristóf Áron, hangmérnöke Szabó Gila Ádám, albumszerkesztője Ibos Bálint voltak, míg a grafikai arculatot Demko Bence Levente készítette.

A műsor rendkívül sokszínűnek bizonyult. Felcsendültek a Felvidék dallamai Gömörből és a Bodrogközből, de helyet kaptak az örök klasszikusok is.

A közös nagyzenekari számok, az éneklés és a táncbetétek valódi ünneppé tették az estét, amely méltó lenyomata lett a felvidéki népzenei összefogásnak.

Az együttműködés egyik legnagyobb erőssége, hogy minden zenekar saját zenei világát hozta magával.

A különböző dialektusterületekhez kötődő hagyományok, eltérő hangsúlyok és kedvenc tájegységek találkoztak egy színpadon.

A zenélés módja nem volt teljesen egységes, mégsem vált széttartóvá, a közös cél és a népzene iránti elkötelezettség egységbe foglalta a sokféleséget. A rozsnyói városházán megrendezett koncert méltó összegzése volt annak a közös munkának, amelyet a felvidéki zenekarok az elmúlt időszakban végeztek.

A Felvidéki Banda előadása nemcsak zenei élményt nyújtott, hanem világosan megmutatta azt is, milyen erő rejlik az együtt gondolkodásban és az összefogásban. A különböző tájegységek dallamai egységes műsorrá álltak össze, a közös nagyzenekari megszólalások pedig kiemelt pillanataivá váltak az estének.

A koncertet követően táncházzal folytatódott az ünnep, ahol a zenészek és a közönség közötti határ végleg eltűnt. A résztvevők együtt énekeltek és táncoltak, a jól ismert dallamok pedig felszabadult, baráti hangulatot teremtettek.

A táncház egyszerre volt lezárása és továbbélése az estének, mely élő bizonyítéka annak, hogy a felvidéki népzene nem csupán színpadi műfaj, hanem ma is közösséget formáló, élő hagyomány.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma