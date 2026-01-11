Home Kitekintő XIV. Leó pápa párbeszédet és békét sürgetett Iránban és Ukrajnában
Kitekintő

XIV. Leó pápa párbeszédet és békét sürgetett Iránban és Ukrajnában

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Vatican Media)

Párbeszédet és békét sürgetett Iránban, valamint a támadások befejezését Ukrajnában XIV. Leó pápa vasárnap mondott beszédében. Az egyházfő vatikáni dolgozók gyermekeit keresztelte meg.

Az úrangyala imádságot követő beszédében a pápa hangoztatta, hogy figyelemmel kíséri a Közel-Keleten, elsősorban Iránban és Szíriában zajló eseményeket, ahol „tartós feszültségek számos ember halálát okozták”.

Párbeszédet és békét sürgetett, utalva az adott országok társadalma jólétének helyzetére is.

Szólt az Ukrajnában az utolsó napokban történt támadásokról, amelyek célpontja az energetikai hálózat volt, és amelyek – tette hozzá – a hideg télben elsősorban a civil lakosságot sújtják.

A pápa újabb felhívást intézett az erőszak leállítása érdekében, valamint a békéért tett erőfeszítések erősítését szorgalmazta.

XIV. Leó pápa vasárnap délelőtt a Sixtus-kápolnában húsz kisgyermeket részesített a keresztség szentségében. Többségük Vatikánváros dolgozóinak az utóbbi hónapokban született gyermeke volt. Ezt a hagyományt II. János Pál pápa vezette be 1981-ben.

XIV. Leó pápa áldását küldte az összes gyermekre, akiket mostanában kereszteltek meg, vagy nemsokára részesülnek a szentségben Rómában vagy a világ más részén. Szűz Mária védelmére bízta az akár egészségi szempontból, akár külső veszélyek miatt nehéz körülmények között született gyermekeket és családjaikat.

MTI/Felvidék.ma

