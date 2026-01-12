Felvidéki helytörténészek, kutatók könyvbemutatója az esztergomi Laskai Osvát Antikváriumban

A felvidéki déli régió közönségének is gyakorta kínál programot az Esztergomban található Laskai Osvát Antikvárium. Rendszeres előadóestjein, rendezvényein a nemzeti keresztény kultúra színes palettáját kínálja, ahová a Duna túlpartjáról is érkeznek érdeklődők.

A kulturális és történelmi események szellemi műhelyeként is ismert intézmény idei első rendezvényére felvidéki alkotókat hívott, a nagyfödémesi Szabó László és a szőgyéni Méri Bulcsú személyében.

Érkezett még Budapestről prof. Szakály Sándor Széchenyi-díjas magyar történész, az MTA doktora, a KRE egyetemi tanára, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese.

A megnyitóban Mezeiné Tomorszky Mária intézményvezető köszöntötte az egybegyűlteket, majd Pálmai József nyugalmazott tanár katonadalokat énekelt.

Elsőként prof. Szakály Sándor történész szólt az egybegyűltekhez, aki a másnapi, január 12-i emléknap kapcsán felidézte a doni eseményeket. Felvázolta a magyar királyi 2. honvéd hadsereg sorsát, és azokat a történelmi eseményeket, melyek ahhoz a tragédiához vezettek, ami 1943. január 12-én kezdődően bekövetkezett, és a Voronyezs körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő veszteségekkel zárulva íródott be a magyar hadtörténetbe.

Ezt követően a Csallóköz és a Mátyusföld határán fekvő Nagyfödémesről érkező Szabó László helytörténész új könyvének bemutatójára került sor. A szerzőnek az elmúlt öt év alatt tíz helytörténeti könyve jelent meg.

A legújabb kötet „Megkésett főhajtás” címmel látott napvilágot az elmúlt év végén, mely Nagyfödémes község I. és II. világháborús történéseinek és alakjainak állít emléket. A közel négyszáz oldalas, képekkel és dokumentumokkal ellátott kiadvány méltán viseli a Nagyfödémes község I. és II. világháborús emlékalbuma nevet.

Másodikként a szőgyéni Méri Bulcsú, az esztergomi Szent Erzsébet Gimnázium tanulója mutatta be a kutatómunkája eredményeként második, bővített kiadásban napvilágot látott, „Südwind hadművelet – Felvidéki páncélos hadművelet a háború végnapjaiban 1945. február 17-24.” című könyvét, melyben a garami hídfőért folytatott harcokat mutatja be és azokat a helységeket, amelyeket érintettek voltak a nehéz harcok során.

Mindkét előadó vetítéssel egybekötött előadását hallgathatta meg a közönség, majd lehetőség volt Szakály Sándor történész, Szabó László és Méri Bulcsú szerzők által dedikált könyveinek megvásárlására.

Befejezésül Pálmai József gregorián énekkel emlékezett a II. világháború áldozataira.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma