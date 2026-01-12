Home Művelő Felvidéki helytörténészek, kutatók könyvbemutatója az esztergomi Laskai Osvát Antikváriumban
Művelő

Felvidéki helytörténészek, kutatók könyvbemutatója az esztergomi Laskai Osvát Antikváriumban

Berényi Kornélia
Prof. Szakály Sándor történész társaságában Méri Bulcsú és Szabó László (Fotó: Berényi Kornélia)

A felvidéki déli régió közönségének is gyakorta kínál programot az Esztergomban található Laskai Osvát Antikvárium. Rendszeres előadóestjein, rendezvényein a nemzeti keresztény kultúra színes palettáját kínálja, ahová a Duna túlpartjáról is érkeznek érdeklődők.

A kulturális és történelmi események szellemi műhelyeként is ismert intézmény idei első rendezvényére felvidéki alkotókat hívott, a nagyfödémesi Szabó László és a szőgyéni Méri Bulcsú személyében.

Érkezett még Budapestről prof. Szakály Sándor Széchenyi-díjas magyar történész, az MTA doktora, a KRE egyetemi tanára, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese.

A megnyitóban Mezeiné Tomorszky Mária intézményvezető köszöntötte az egybegyűlteket, majd Pálmai József nyugalmazott tanár katonadalokat énekelt.

Elsőként prof. Szakály Sándor történész szólt az egybegyűltekhez, aki a másnapi, január 12-i emléknap kapcsán felidézte a doni eseményeket. Felvázolta a magyar királyi 2. honvéd hadsereg sorsát, és azokat a történelmi eseményeket, melyek ahhoz a tragédiához vezettek, ami 1943. január 12-én kezdődően bekövetkezett, és a Voronyezs körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő veszteségekkel zárulva íródott be a magyar hadtörténetbe.

Ezt követően a Csallóköz és a Mátyusföld határán fekvő Nagyfödémesről érkező Szabó László helytörténész új könyvének bemutatójára került sor. A szerzőnek az elmúlt öt év alatt tíz helytörténeti könyve jelent meg.

A legújabb kötet „Megkésett főhajtás” címmel látott napvilágot az elmúlt év végén, mely Nagyfödémes község I. és II. világháborús történéseinek és alakjainak állít emléket. A közel négyszáz oldalas, képekkel és dokumentumokkal ellátott kiadvány méltán viseli a Nagyfödémes község I. és II. világháborús emlékalbuma nevet.

Másodikként a szőgyéni Méri Bulcsú, az esztergomi Szent Erzsébet Gimnázium tanulója mutatta be a kutatómunkája eredményeként második, bővített kiadásban napvilágot látott, „Südwind hadművelet – Felvidéki páncélos hadművelet a háború végnapjaiban 1945. február 17-24.” című könyvét, melyben a garami hídfőért folytatott harcokat mutatja be és azokat a helységeket, amelyeket érintettek voltak a nehéz harcok során.

Mindkét előadó vetítéssel egybekötött előadását hallgathatta meg a közönség, majd lehetőség volt Szakály Sándor történész, Szabó László és Méri Bulcsú szerzők által dedikált könyveinek megvásárlására.

Befejezésül Pálmai József gregorián énekkel emlékezett a II. világháború áldozataira.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma

