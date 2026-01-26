Pellegrini információkat kért a Béketanácsról a külügyminisztériumtól

Peter Pellegrini köztársasági elnök hivatalosan felkérte a külügyi tárcát, hogy készítsen elemzést Szlovákiának a Béketanácshoz való esetleges csatlakozásának kereteiről.

Erről a Köztársasági Elnöki Hivatal kommunikációs osztálya tájékoztatta a TASR-t.

Pellegrini hangsúlyozta:

amennyiben Szlovákia fontolóra venné a csatlakozást ehhez a kezdeményezéshez, a döntéshozóknak teljes és pontos tájékoztatással kell rendelkezniük.

„Ha a Szlovák Köztársaság fontolóra venné a csatlakozást ehhez a kezdeményezéshez, pontosan tudnunk kell, milyen jogi keretek között működne a Béketanácsban való esetleges tevékenység, milyen költségekkel járna, és milyen alkotmányos eljárás szerint lehetne jóváhagyni a csatlakozási dokumentumokat” – fogalmazott az államfő, hozzátéve, hogy csak a rendelkezésre álló összes információ alapos megismerése után lehet értelmes vitát folytatni a kérdésről.

Az elnöki hivatal ezért hivatalos megkeresésben kérte a külügytől valamennyi belső és külső elemzés, tanulmány rendelkezésre bocsátását, amelyek a szerződés előkészítésével, valamint Szlovákia esetleges belépésének kockázataival kapcsolatosak. Emellett

információt kértek arról is, hogy a minisztérium a kézhez kapott dokumentumot a szlovák alkotmány szerinti nemzetközi szerződésnek tekinti-e,

vagy más típusú nemzetközi megállapodásnak minősül, továbbá hogy egy ilyen szerződés ratifikálása esetén szükséges lenne-e törvény elfogadása.

A szlovák diplomácia vezetője, Juraj Blanár (Smer-SD) szombaton (január 24-én) közölte, hogy Szlovákia meghívást kapott a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanácsba, melynek alapítói között van Orbán Viktor magyar miniszterelnök is.

TASR/Felvidék.ma