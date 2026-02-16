Home Kitekintő Trump szerint a Béketanács tagállamai dollármilliárdokat ajánlottak Gáza számára
Trump szerint a Béketanács tagállamai dollármilliárdokat ajánlottak Gáza számára

Donald Trump (Fotó: Reuters)

A Béketanács tagállamai több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a Gázai övezet újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként – közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap a kezdeményezésére alakult testület közelgő washingtoni csúcstalálkozója előtt.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében megerősítette, hogy a Béketanács tagjai február 19-én tartják találkozójukat Washingtonban a Donald J. Trump Béke Intézetben.

Donald Trump hozzátette, hogy

a tanács tagjai az anyagi vállalásokon túl több ezer fős hozzájárulást ajánlottak fel a gázai nemzetközi stabilizációs erők, valamint az újonnan alakuló helyi rendőrség számára, amelyek feladata a biztonság és béke fenntartása lesz a térség polgárai számára.

Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy a „Béketanács korlátlan lehetőségekkel bír”, nagyságrendjét tekintve túllép Gázán, az általa felvázolt elképzelés pedig „világbékéről” szól.

Donald Trump bejegyzésében arra figyelmeztette a Hamászt, tartania kell magát az amerikai vezetéssel kidolgozott gázai béketerv értelmében tett vállalásához, ahhoz, hogy teljes mértékben és azonnal megválik a fegyvereitől.

MTI/Felvidék.ma

