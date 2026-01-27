Fico szerint vissza kellene utasítani a Béketanácsba szóló meghívást

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő szerint Szlovákiának vissza kellene utasítania a Béketanácsba szóló meghívást, a kérdéssel szerdai ülésén foglalkozik a kormány. Robert Fico erről keddi sajtótájékoztatóján nyilatkozott.

„Úgy vélem, Szlovákiának meg kell köszönnie és visszautasítania ezt a meghívást, és nem kellene tovább foglalkoznunk vele. Ennek ellenére Szlovákia mindig azok közé az országok közé fog tartozni, amelyek a békét sürgetik” – jelentette ki a kormányfő.

Szerinte a létező nemzetközi szervezeteket, például az ENSZ-t megreformálni kell, nem megszüntetni.

„Szlovákia szeretne a 2028-2029-es időszakban az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja lenni, és minden látogatás során ennek támogatását kérjük a partnereinktől”

– tette hozzá.

Azt is kijelentette, nem világos, hogy a Béketanács állandó szervezetként működne-e, vagy egy ideiglenes, ad hoc szervezet, amely a Gázai övezettel foglalkozik. Szintén kifogásolja az egymilliárd dolláros tagsági díjat.

„A szlovák kormány soha nem fog tagsági díjra költeni hasonló szervezetbe való belépésre”

– jelentette ki Fico.

Donald Trump amerikai elnök múlt héten a davosi Világgazdasági Fórumon jelentette be a szervezet megalakítását, és körülbelül 60 országnak küldött meghívót, például Oroszországnak, Kínának, az Európai Bizottságnak, Lengyelországnak és Ausztráliának. Más országok mellett már visszautasította a tagságot Franciaország, az Egyesült Királyság, Norvégia, Svédország és Szlovénia.

TASR/Felvidék.ma