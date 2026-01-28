Home Itt és Most Szlovákia egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, Donald Trump amerikai elnök és Prabowo Subianto indonéz államfő (b-j) az amerikai elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban 2026. január 22-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A szlovák kormány úgy döntött, egyelőre nem csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanácshoz. Ennek egyik oka, hogy a konszolidáció miatt nem tudná befizetni az egymilliárd dollárt – áll a kormány által szerdán jóváhagyott anyagban.

„Szlovákia minden békekezdeményezést támogatni fog, amely stabilitást hozhat, és egyezik az ENSZ 1945-ös Alapokmánya szellemével, amellyel két világháború szörnyűségei után sikerült megakadályozni a harmadik kitörését” – szögezte le a szlovák kormány.

Azzal folytatta, a szlovák jogrend szerint az Alapokmány a Szlovák Köztársaság Alkotmányának megfelelő nemzetközi szerződés, amelynek alapján Szlovákia a nemzetközi szervezet tagja. Ilyen szerződést a parlamentnek kell jóváhagynia, majd ratifikálnia az államfőnek.

A kormány közlése szerint következetesen áll hozzá új globális biztonsági szervezetek létrehozásához, és annak a törekvésnek megfelelően értékeli ki azokat, hogy Szlovákia szeretne a 2028–2029-es időszakban az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagjává válni.

A kabinet szerint a nemzetközi jogból kiindulva aprólékosan kell elemezni az új nemzetközi kezdeményezéseket, például az ENSZ Alapokmánya 103. cikke alapján, mely szerint például a Béketanácsban vállalt kötelezettségek nem ütközhetnek az ENSZ-ben vállalat kötelezettségekkel, illetve az utóbbi elsőbbséget élvez, amihez tartania kell magát Szlovákiának.

A kormány emlékeztetett, hogy Szlovákia korábban része volt a nemzetközi koalícióknak, amelyek az ENSZ felhatalmazása nélkül katonai beavatkozásokat hajtottak végre humanitárius és megelőző céllal Koszovóban és Irakban. „Ezek következményeként ma a nemzetközi és a humanitárius jog alapelveinek példátlan eróziójával szembesül a világ” – tette hozzá.

A Béketanács fő feladatai között szerepelne a stabilitás megteremtése, a megbízható és törvényes igazgatás helyreállítása és a tartós béke elérése a Gázai övezetben, és más fegyveres konfliktus által érintett vagy veszélyeztetett területeken. Ennek keretében békefenntartó tevékenységet folytatna.

A Béketanács elnöke Donald Trump, ő küld meghívót a tagoknak. A tagság három évig lenne érvényes, az elnök dönthet a meghosszabbításáról. Az időkorlát alól kivételt képeznek azok a tagállamok, amelyek a tanács létrehozásának első évében egymilliárd dollárral támogatják a működését.

TASR/Felvidék.ma

Az első szlovákiai magyar hírportál
