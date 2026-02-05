A Selye János Gimnáziumban nyílt napot tartottak a leendő prímósok számára

Február 4-én a Selye János Gimnázium igazgatósága, tanárai és diákjai nagy szeretettel fogadták az alapiskolák ötödikeseit és szüleiket, akik fontolóra vették, hogy tanulmányaikat intézményünkben folytatnák.

A program kialakításának oroszlánrészét Szabó Gábor tanár úr vállalta magára, s a leendő prímósok tanárai álltak rendelkezésre, ugyanakkor nagy segítséget nyújtottak secundós diákjaink is.

Az érkezőket reggel fél nyolctól a tanári szobában Andruskó Imre igazgató úr és Molnár Erika, a leendő osztályfőnök fogadta. Az általános tájékoztató után a gyerkőcök és szüleik óralátogatásokon vettek részt, hogy bepillantást nyerjenek az itt zajló munkába, megismerjék leendő tanáraikat, ismerkedjenek a patinás épülettel.

A délutáni foglalkozások célzottan a gyerekeknek szóltak. A keretet a jól ismert kalandtörténet, a 80 nap alatt a Föld körül szolgáltatta, kis parafrázissal élve 8 év alatt a Gimi körül. A nagy utazás az iskolai könyvtárból indult. Az egyes kontinenseken tanárok várták a csapatokat, ahol játékos feladatokat oldhattak meg angol, spanyol, német és szlovák nyelven, matekozhattak, ellátogattak a fizika- és informatikai terembe, és sportra is volt lehetőség.

Elárulom, hogy nagyon ügyesen vették az akadályokat, talpraesett társaság verődött össze, gyorsan megtalálták a közös hangot. Bízunk benne, hogy a döntés megszilárdul, a felvételin jól teljesítenek, és szeptembertől a gimi nagy családjának tagjaivá válnak mindnyájan!

Idén először a jelentkezéseket egy januárban indult új elektronikus platformon kell a szülőknek benyújtaniuk február 8-a és 20-a között. A részleteket a következő linken lehet megtudni.

A felvételi vizsga 2026. május 4-én lesz magyar nyelvből, szlovák nyelvből és matematikából a Selye János Gimnázium épületében.

A négyéves tagozatra 110 diákot, a nyolcéves képzésre pedig 15 diákot vehetünk fel a 2026/2027-es tanévre. A felvételi kritériumokat, az előző évek felvételi feladatait a gimnázium honlapján, a www.sjg.sk oldalon lehet megtalálni.

Molnár Erika