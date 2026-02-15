Hagyomány és alkotás találkozása – felnőttképzés Várhosszúréten

A Gömöri Kézműves Társulás szervezésében idén is elindult a felnőttképzés, amelynek egyik első és kiemelkedő alkalma a Bálint-naphoz kapcsolódó gyékényfonó műhelymunka volt. Február 14-én az alkotni vágyók Várhosszúréten, a kézműves házban gyűltek össze, hogy megismerkedjenek a gyékényfonás alapjaival, és közösen éljenek át egy tartalmas, hagyományőrző napot.

A társulás célja évről évre az, hogy teret biztosítson a hagyományos mesterségek továbbadásának, valamint lehetőséget kínáljon a felnőttek számára is a tanulásra és az alkotás örömének megélésére. Az idei képzési évad nyitóalkalma méltó módon képviselte ezt a küldetést.

A foglalkozást Rigó Béla vezette, aki Szlovákia egyik utolsó gyékényfonó mestereként évtizedek óta őrzi és adja tovább ezt a kihalófélben lévő mesterséget.

A résztvevők első kézből tanulhatták meg a gyékény előkészítésének, formázásának és fonásának alapvető technikáit, miközben betekintést nyertek a mesterség kulturális és történeti hátterébe is.

A gyékényfonás nem csupán kézműves technikának bizonyult, hanem elmélyülést igénylő, meditatív alkotófolyamatnak is. A természetes alapanyag tapintása, az ismétlődő mozdulatok ritmusa és az elkészült tárgy kézzelfogható eredménye egyszerre volt nyugtató és feltöltő élmény.

A képzés nemcsak új ismeretekkel gazdagította a jelenlévőket, hanem közösségi élményt is teremtett. A közös munka, a tapasztalatcsere és a mester személyes történetei bensőséges, inspiráló hangulatot alakítottak ki.

A program ideális választásnak bizonyult mindazok számára, akik régóta érdeklődnek a hagyományos kézművesség iránt, vagy szerettek volna egy tartalmas, alkotással töltött napot ajándékozni maguknak.

A helyek száma korlátozott volt, de a résztvevők lelkesedése és nyitottsága ismét bizonyította, hogy nagy igény mutatkozik a hagyományos kézművesség iránt.

Ez a Bálint-nap az alkotásról, a közösségről és a hagyomány tiszteletéről szólt, amely ismét bebizonyította, hogy a kézművesség közösséget teremt, értéket közvetít és élményt ad.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma