A szerkesztésről és a könyv keletkezéséről a tavaszi olvasótáborban

Jakubecz Márta Szencen járt

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Csemadok Szenci Alapszervezetének meghívására 2026. február 16-án Szencre, a gyermekeknek szervezett tavaszi olvasótáborba látogatott el Jakubecz Márta.

Az írót Fekete Márta, Görföl Jenő és Neszméri Tünde fogadták a szervezet helyi üdülőközpontjában.

A jó hangulatú találkozón a gyerekek sok-sok kérdéssel fordultak a szerző felé, aki eddigi pályafutásáról és könyveiről beszélt.

A gyerekeknek tartott rendhagyó irodalomórán szó esett arról is, hogyan keletkezik egy-egy könyv, az ötlettől a megjelenésig, milyen az illusztrátorokkal való együttműködés, valamint a Remény felelős szerkesztőjeként az író a szerkesztői és újságírói tevékenységéről is beszélt.

A találkozó dedikálással és kötetlen beszélgetéssel zárult.

J.M. / Felvidék.ma

