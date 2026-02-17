Az érsekújvári kórház alapítójának hozzátartozóit keresik

Az érsekújvári kórház vezetése felhívással fordult a nyilvánossághoz a közelgő, 130. évforduló alkalmából. Az intézmény alapítója, Kapisztóry Ferenc leszármazottait keresik, hogy méltó módon emlékezhessenek meg a város egészségügyének megteremtőjéről.

A 19. század végén létrejött érsekújvári közkórház a térség első modern egészségügyi intézményei közé tartozott. Megalapításában kulcsszerepet játszott Kapisztóry, aki felismerte, hogy Érsekújvár és környéke számára elengedhetetlen egy jól működő, mindenki számára elérhető kórház.

Kezdeményezésének és szervezőmunkájának köszönhetően olyan intézményi alap jött létre, amelyre később generációk egészségügyi ellátása épülhetett. A kórház az elmúlt több mint száz évben meghatározó szerepet töltött be a régió életében.

A jubileumi évforduló közeledtével a kórház vezetése szeretné személyesebb módon is felidézni az alapító emlékét. Ezért keresik mindazokat, akik információval rendelkeznek Kapisztóry Ferenc családjáról, élő hozzátartozóiról vagy esetleges archív anyagokról.

A jelentkezéseket az alábbi e-mail-címen várják:

hovorca@nspnz.sk

A kórház egyben arra is kéri az olvasókat, osszák meg a felhívást, bízva abban, hogy a közösség segítségével sikerül nyomára bukkanni annak az embernek az utódaira, aki meghatározó szerepet játszott Érsekújvár egészségügyi történetének alakításában.

SZE/Felvidék.ma