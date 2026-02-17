Mesterséges intelligenciával foglalkozó nemzetközi csúcstalálkozót rendeznek

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök is elutazott kedden, február 17-én Indiába, Új-Delhibe, hogy részt vegyen az AI Impact Summiton, a mesterséges intelligenciával foglalkozó nemzetközi csúcstalálkozón – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

„A csúcstalálkozón a világ több vezető politikusával találkozik az államfő” – közölte az elnöki hivatal.

A program fontos része lesz a Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott kétoldalú megbeszélés, amelynek célja Szlovákia és India politikai és gazdasági kapcsolatainak erősítése, valamint az együttműködés fejlesztése az innováció, az ipar és a modern technológiák területén.

A szlovák köztársasági elnök találkozik Anura Kumar Dissanayakával, Srí Lanka elnökével is.

A szlovák elnöki iroda tájékoztatása szerint az, hogy Szlovákia a legmagasabb szinten képviselteti magát a találkozón, egyértelmű jelzés, hogy az államfő stratégiai prioritásnak tekinti a technológiai szuverenitást, a mesterséges intelligencia biztonságos és felelősségteljes használatát, valamint az innováció támogatását. Ez egyben lehetőség Szlovákia számára a beruházások támogatására, megerősíti az ország politikai szerepét az Európai Unióban, valamint az Indiával fenntartott kapcsolatokat.

Mikor lesz és hogyan zajlik az India AI Summit?

India ma már nemcsak IT-szolgáltató központ, hanem AI-fejlesztési és startup-nagyhatalom is. Igyekszik közvetítő szerepet betölteni a nyugati technológiai nagyhatalmak és a fejlődő országok között. Nem tartozik sem az USA, sem Kína technológiai blokkjába.

A 2026-os India AI Impact Summit globális mesterséges intelligencia konferencia 2026. február 16–20. között kerül megrendezésre, fő helyszíne Bharat Mandapam, Új-Delhi, India.

Az AI csúcstalálkozón kormányvezetők, tech-cégek vezetői, kutatók, startupok és szakértők találkoznak, hogy az AI gyakorlati hatásáról, szabályozásáról, társadalmi és gazdasági alkalmazásáról tárgyaljanak. A rendezvényhez kapcsolódó AI Impact Expo kiállításon több száz kiállító, ország-pavilon és élő demonstráció mutatja be az AI-megoldásokat.

India több mint 1,4 milliárd lakosával hatalmas tesztpiac AI-alkalmazások számára (egészségügy, oktatás, agrártechnológia, fintech), digitális közszolgáltatási rendszerei (pl. digitális azonosítás, online fizetések) világszinten is mintaprojektnek számítanak.

Az indiai IT-miniszter bejelentette, hogy India jelentősen bővíti GPU-kapacitását az AI-fejlesztések támogatására, ami gyorsabb és nagyobb számítási kapacitást biztosít az AI-projektekhez.

A találkozó célja egy „Delhi Deklaráció” is, amely a globális AI irányelveket és az együttműködést hangsúlyozza.

