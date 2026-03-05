Home Művelő Legyen részese a digitális változásnak – az Ön szavazata dönt!
Legyen részese a digitális változásnak – az Ön szavazata dönt!

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Slovak Telekom évek óta tevőlegesen vesz részt a digitális társadalom kiépítésében Szlovákiában. E tevékenységének részét képezi a Digitális Régió Program, amely a digitális készségeket és folyamatokat ösztönzi a helyi közösségeken belül az oktatás, tanácsadás és a technológiákhoz való hozzáférés biztosítása révén.

Kiemelt célja, hogy a könyvtárak a jövő modern tantermeivé váljanak, nyitott és bárki számára
hozzáférhető, digitális technológiákkal felszerelt terekké, ahol minden generáció elsajátíthatja a
számítógép, az internet és az online szolgáltatások használatát, a digitális világban való magabiztos jelenlétet.

Az egyes kerületek legtöbb szavazatot kapó könyvtárainak projektjei 10 ezer eurós támogatásban részesülnek, ezenfelül médiatámogatást és szakmai együttműködést is biztosítanak számukra.

A pénzügyi támogatáson kívül a nyertes könyvtárak lehetőséget kapnak a Telekom Alapítvány által támogatott más szervezetekkel való együttműködésre, valamint a Telekom Központok szakértőinek az oktatásba való bevonására.

A szavazás 2026. március 29-ig tart. Naponta egyszer szavazhat online ezen a weboldalon.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

