Kongresszusra készül a KDH, tisztújítás nincs napirenden

Március 7-én tartja kongresszusát a KDH Rózsahegyen, ezúttal azonban elnököt nem választ, mivel Milan Majerský megbízatása egészen 2028-ig szól – közölte a TASR hírügynökséggel a párt kommunikációs osztálya. Viliam Karas, a KDH alelnöke kijelentette, ha Majerský a jövőben úgy dönt, hogy már nem akarja vezetni a KDH-t, ő kész indulni a posztért.

Majerský 2025 végén azt nyilatkozta, a megbízatása végéig akarja vezetni a KDH-t, de folyamatosan figyeli a tagság hangulatát, nem szeretné ugyanis, ha ismét megtörténne, hogy két szárnyra szakad a párt vagy többen távoznak.

„Milan Majerský és én közeli szövetségesek vagyunk, nincsenek közöttünk ellentétek” – mondta Karas. „Tisztelem a személyes hozzájárulását programunk teljesítéséhez, ami nemrég az alkotmánymódosításnál is megmutatkozott” – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a felelős párbeszéd és vita még nem jelent szakadást. „Igen, nyílt párbeszédet folytatunk a pártban, hogyan egyeztethető össze a legjobban a pártelnöki és a megyeelnöki poszt. De ez nem a szakadás jele, hanem a közös felelősségé” – hangsúlyozta Karas, hozzátéve, Majerský távozása után vállalná a KDH vezetését.

A KDH kongresszusának programjában nem szerepel tisztújítás. „A pártelnök megbízatása 2028-ig szól” – közölte a kommunikációs osztály.

TASR/Felvidék.ma