Home Kitekintő Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort
Kitekintő

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását. Ezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta azon a sajtótájékoztatón, amelyet Julija Szvirodenko miniszterelnökkel a kormány tagjaival folytatott munkaértekezlet után tartottak.

„Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük.

Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – fogalmazott Zelenszkij.

Szviridenko arra a kérdésre, fennállnak-e kockázatok amiatt, hogy az iráni konfliktus miatt az EU pénzügyi támogatása Ukrajna számára gyengülhet az európai kiadások növekedése miatt, azt válaszolta: „ami az Ukraine Facility-t vagy más európai programokat illeti, nem kaptunk jeleket európai partnereinktől erre vonatkozóan. A mi házi feladatunk az, hogy elfogadjuk azokat a jogszabályokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megkapjuk a finanszírozást”.

Zelenszkij szavai szerint a 90 milliárd eurós kérdést az EU-tagországok vezetőinek következő találkozóján kell megoldani, amelyet március 19-20-ára terveznek.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Megalakult az a küldöttség, amely a Barátság kőolajvezeték...

Szijjártó Péter: minden határon túlmegy, hogy Volodimir Zelenszkij...

„Ukrajna vezetése nem ismeri a genfi egyezményt”

Szijjártó Péter: az ukránok a józan eszüket vesztve...

Izrael ismét iráni és libanoni célpontokat támadott, valamint...

Irán exportálja a háborút, igyekszik minél több országra...

Babiš szerint politikai indíttatású a Gólyafészek-ügy

Vlagyimir Putyin két kényszersorozott magyar hadifoglyot adott át...

A Mol és a Slovnaft formális panaszt nyújtott...

Orbán Viktor: Magyarország nem hagyja magát, az ukrán...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma