A magyar szó kis építőmesterei versenyeztek Rimaszombatban

A XXXIII. Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulóját március 9-én rendezték meg Rimaszombatban, a Csillagházban.

A rendezvény szervezői a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Gömör–Kishonti Művelődési Központ voltak. A megmérettetésen összesen 97 versenyző vett részt, akik négy kategóriában vers- és prózamondás műfajban mutatták meg tehetségüket.

A versenyt Agócs Ildikó, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke nyitotta meg.

Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a vers és a próza ma is arra emlékeztet bennünket, hogy

a kimondott szó képes világokat építeni, érzéseket megérinteni, és közelebb hozni egymáshoz az embereket és közösségeket.

Mint mondta, ezen a napon a bátorságot, a tehetséget és a művészet iránti szeretetet ünnepeljük, hiszen minden fellépő a saját hangján és saját igazságával áll a közönség elé.

A verseny több kategóriában zajlott, a produkciókat szakmai zsűri értékelte.

Az I. vers és II. próza kategóriák zsűrijének elnöke Mátyás Zoltán volt, tagjai Fekete Gábor és Sósik Erika. Az I. próza és II. vers kategóriákban Mázik István vezette a zsűrit, munkáját Lévay Marek Adrienn és Rácz Róbert segítette. A III. és IV. kategóriákban Balázs István töltötte be az elnöki tisztséget, mellette Demeter Katalin és Szászi Zoltán értékelte az előadásokat.

A járási fordulóból a következő versenyzők jutottak tovább:

I. kategória

Vers: Bujna Dávid Bendegúz, Miadok Melani, Thuza Lorina, Varga Luca Emese

Próza: Abaházi Botond, Balázs Gréta Panna, Szabó Zalán, Szőke Ádám

II. kategória

Vers: Kerényi Abigél, Popluhár Bercel Sámuel, Pósa Izabella, Šesták Anna

Próza: Jeriga Natália, Lázók Dominik, Popluhár Rea Napsugár, Zsófi Cynthia

III. kategória

Vers: Leczó Regina, Popluhár Véda Boglárka, Végh Máté Szabolcs

Próza: Farkas Barnabás, Mács Arina Sára, Szőke Bence

IV. kategória

Hanyus Regina, Kovács Dorina Cynthia, Zagyi Emma

Fekiac Kiara, Lukács Lýdia, Zsíros Judit

Agócs Ildikó, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke Sütő András gondolataival búcsúzott a résztvevőktől

„Minden szavunk egy-egy építőkő a hazánk házán.”

Beszédében kiemelte, hogy a haza nem csupán földrajzi határokat jelent, hanem nyelvi közösséget is, amelynek megőrzése közös felelősségünk.

Hangsúlyozta, hogy a versenyzők nemcsak előadók voltak ezen a napon, hanem a magyar kultúra „építőmesterei”, akik a szép magyar szóval erősítik közösségünket.

A szervezők köszönetet mondtak a pedagógusoknak és szülőknek a felkészítésért és támogatásért, a zsűri tagjainak a szakmai munkáért, valamint a Csillagháznak, hogy helyt adott a rendezvénynek. Külön köszönet illette Povinszky Elvirát a verseny megszervezésében végzett munkájáért.

A XXXIII. Tompa Mihály Országos Verseny kerületi fordulójára, azaz az országos elődöntőre március 26-án kerül sor Losoncon.

HE/Felvidék.ma