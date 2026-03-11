Határon túli magyar történetek nyomában

A Kárpát-medence magyar közösségeinek értékeit, hagyományait és történeteit hozza közelebb a nézőkhöz és hallgatókhoz a közmédia két országjáró műsorával. Az Itthon vagyunk! – Országjárás a Dunával márciusban erdélyi turnéra indult, miközben a Kossuth Rádió díjnyertes Országjáró magazinja is több határon túli helyszínen készít riportokat.

A közmédia februárban indult sorozata, az Itthon vagyunk! – Országjárás a Dunával tovább folytatja felfedező útját: a következő napokban Erdélyben barangol. A műsor házigazdája, Banner Géza élő bejelentkezéseken keresztül mutatja be a térség tárgyi, természeti, kulturális és szellemi örökségének kiemelkedő helyszíneit. A Család-barát és a Családi kör című műsorban jelentkező élő országjáró sorozatban a nézők nemcsak ikonikus magyar tájakat és épített örökséget ismerhetnek meg, hanem személyes történeteken és beszélgetéseken keresztül bepillantást nyerhetnek az ott élők mindennapjaiba, hagyományaiba és közösségi kezdeményezéseibe is.

Az Itthon vagyunk! – Országjárás a Dunával márciusban erdélyi turnéra indult. A stáb Csíkszeredában kezdte az útját kedden, Banner Géza a Mikó-várból jelentkezett be, majd a város egyik legnagyobb büszkeségét, a helyi jégkorongcsapat közösségét mutatta be. A nap során a műsorvezető ellátogatott a híres Csíksomlyói Zarándoktemplomhoz is, a magyarság egyik legfontosabb vallási zarándokhelyéhez. A székelyföldi hangulatból természetesen a gasztronómia sem maradhatott ki: a stáb egy családi kürtőskalácsműhelyben is járt, ahol a hagyományos erdélyi édesség készítésének titkaiba is betekintést nyerhettek a nézők.

Szerdán a sorozat Farkaslakára látogat, ahol a Tamási Áron Emlékház falai között mesélnek a híres székely író életéről és örökségéről. A következő állomás Székelyudvarhely lesz, ahol Vass István kalaposmester műhelyében a kézműves mesterségek hagyományait ismerhetik meg a nézők.

A nap során Korondon a világhírű fazekasság kerül a középpontba: Máthé K. István fazekasmestertől tudhatják meg, hogyan készülnek a jellegzetes székely kerámiák. A program végén Parajd különleges látványossága, a Magic Selfie House ad modern, játékos kontrasztot a hagyományos értékek mellé.

Csütörtökön a műsor a történelmi Erdély egyik legfontosabb városába, Kolozsvárra érkezik. A stáb felkeresi a legendás Házsongárdi temetőt, ahol a magyar kultúra számos kiemelkedő alakja lelt véső nyughelyre. A város szívében a Mátyás király-templom és a híres Mátyás-szoborcsoport története is megelevenedik. Az utazás ezután Torockón folytatódik, amely Erdély egyik legkülönlegesebb települése. A bejelentkezés részeként a helyi Néprajzi Múzeumba is ellátogathatnak, majd egy városnéző séta során megcsodálhatják a jellegzetes fehér házairól és páratlan hegyvidéki panorámájáról ismert falut.

A hét zárásaként pénteken Nagyvárad kerül a középpontba, ahol a város gazdag kulturális és történelmi örökségét fedezi fel az országjáró csapat.

Erdélyből jelentkezik a Kossuth Rádió is

A határokon átívelő kulturális kalandokat nemcsak a televízió képernyőjén lehet követni: a Kossuth Rádió Országjáró című magazinműsora is ellátogat Székelyföldre. A Hungarikum Média díjjal elismert műsor célja, hogy bemutassa a Kárpát-medence településeinek helyi értékeit, hagyományait és kulturális örökségét.

A műsor idén tavasszal több határon túli magyar közösséget is felkeres. Március 21-én a felvidéki Borsi ad otthont a helyszíni riportoknak, ahol a település történelmi és kulturális értékei kerülnek a középpontba. Április 6-án, húsvéthétfőn a székelyföldi Csíkmadaras mutatkozik be, a húsvéti népszokásokkal és a székely vendégszeretet hagyományaival. A tavaszi külhoni állomások sorát április 11-én a vajdasági Muzslya zárja, ahol a helyi magyar közösség mindennapjai és kulturális élete kerül a fókuszba.

