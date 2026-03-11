Továbbra is az Akadémiában és a tudósokban bízik leginkább a magyar társadalom

A magyar társadalom továbbra is a tudósokban és a Magyar Tudományos Akadémiában (MTA) bízik a legjobban – derült ki abból a friss, országos reprezentatív közvélemény-kutatásból, amely az intézmény társadalmi megítéléséről készült.

Az MTA megrendelésére a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 2026 elején végezte el a felmérést, amely a 2021-es adatfelvételt követte. A felmérésben azt vizsgálták, hogy a teljes társadalom mennyire tekinti hitelesnek az Akadémiát, mit gondolnak az MTA tevékenységéről.

Az adatok megerősítették, hogy a társadalom az MTA-ban és a tudósokban bízik a leginkább – írták a felmérés eredményeit bemutató közleményben. „Annak ellenére, hogy az elmúlt években az Akadémiát a sajtóban számos méltatlan támadás érte, a 2021-es, Nézőpont által végzett felméréshez hasonlóan a társadalom az MTA-ban bízik a legjobban, sőt az MTA megítélése kismértékben (hibahatáron belül), még emelkedett is” – olvasható az MTA MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az 1-től 5-ig terjedő skálán (1 – egyáltalán nem bízik meg; 3 – bízik is, meg nem is; 5 – teljes mértékben megbízik) az MTA 3,9 pontos értékelést kapott, ami kismértékű növekedést mutat a korábbi méréshez képest.

A kutatás adatai szerint 3 pont feletti, azaz inkább pozitív a megítélése az MTA-n kívül a Magyar Művészeti Akadémiának és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A válaszadók 64 százaléka bízik az Akadémiában, és mindössze 8 százalékuk nyilatkozott elutasítóan.

Az intézmény iránti társadalmi bizalmat mutatja az is, hogy a válaszadók 69 százaléka véli úgy, hogy az MTA működése nélkülözhetetlen az ország számára, míg 9 százalék azoknak az aránya, akik ezzel nem értenek egyet

– tették hozzá.

A beszámoló szerint az egyes foglalkozásokba vetett bizalom mértéke alig változott a 2021-es felméréshez képest, változatlanul a tudósokba vetett bizalom a legnagyobb.

A megkérdezettek véleménye alapján az MTA teljesítménye nemzetközi mércével is kiemelkedő, hiteles és megbízható intézmény, amely közérthetően fogalmazza meg álláspontját. A válaszadók többsége szerint az akadémiai tagság kizárólag tudományos érdemeken alapul, 60 százalékuk pedig nyitottnak tartja az intézményt a külvilág felé – olvasható a beszámolóban.

A közlemény szerint a felmérésben rákérdeztek az MTA és a politika kapcsolatára is. Azzal, hogy „a tudománynak teljesen függetlennek kell lennie a politikától, ezért a kormánynak nem szabad beleszólnia az MTA működésébe” a válaszadók 69 százaléka, míg azzal, hogy „az MTA állami pénzből működik, ezért a kormány feladata felügyelni, hogy a társadalom számára hasznos kutatások szülessenek”, 29 százaléka értett egyet.

A válaszadók 50 százaléka értett egyet azzal az állítással, hogy „az MTA-nak nem szabad politikai témákban megnyilvánulnia”, míg a megkérdezettek 47 százaléka vélte úgy, hogy „bizonyos közéleti vagy politikai ügyekben fontos, hogy a Tudományos Akadémia állást foglaljon” .

Mint írták, a kutatás végzettség, lakóhely és pártpreferencia szerinti bontásban is részletezi az Akadémiával kapcsolatos kérdéseket.

A tájékoztatás szerint a legutóbbi felmérést 2021-ben a Nézőpont Intézet készítette ebben a témában az Akadémia megrendelésére, 2025 végén azonban nem tudták vállalni az ismételt adatfelvételt.

MTI/Felvidék.ma