Hétezer eurós megyei támogatás kap a Felvidéki Vágta

A megyei képviselők jóváhagyták önkormányzatok, városok és szervezetek több száz projektjének támogatását, összesen 600 ezer euró értékben. A gazdasági konszolidáció és a felelős gazdálkodás iránti igény ellenére a városok, önkormányzatok és szervezetek támogatása továbbra is Nagyszombat megye egyik legfőbb prioritása.

A helyi közösségekbe, a kultúrába, a sportba és a szociális szolgáltatásokba történő beruházások kulcsfontosságú eszközei a lakosság életminősége javításának és a terület fejlesztésének.

Ezért a megyei önkormányzati képviselők több mint 430 olyan projekt támogatását hagyták jóvá, amelyek a megye lakosságát szolgálják – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

„A városok, önkormányzatok és szervezetek a természetes élet hordozói régiónkban. Ők azok, akik testközelből ismerik közösségeik igényeit, és konkrét tevékenységekkel tudnak reagálni azokra, legyen szó rendezvényekről, fiatalokkal való munkáról vagy a veszélyeztetett csoportok megsegítéséről. Nagyszombat megyében megteremtjük a feltételeket ezeknek a kezdeményezéseknek a megvalósulásához. Örömmel tölt el, hogy a megyei képviselők jóváhagyták a városok, önkormányzatok és szervezetek támogatását, aminek köszönhetően a regionális költségvetésből összesen 600 ezer euró értékű projektek valódi előnyöket hoznak az embereknek. Ugyanakkor közösen erősítjük az együttműködést a megye területén” – mondta Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke.

A megyei önkormányzat 115 városi és önkormányzati tevékenységet támogat, összesen 150 ezer euróval. Továbbá összesen 450 ezer eurót oszt szét 317 szervezet között.

A támogatás öt fő területre irányul: kultúra, sport, szociális ügyek, egészségügy és környezetvédelem.

A finanszírozás legnagyobb összege hagyományosan a régió identitását erősítő és a városokba és falvakba életet lehelő kulturális és közösségi tevékenységekre jut. Ennek köszönhetően számos nagy hagyománnyal rendelkező közösségerősítő esemény megvalósuláshoz járul hozzá a megye. Többek között 7000 eurós támogatásban részesült a Dunaszerdahelyen megvalósuló Felvidéki Vágta is,

amely a hagyományokat, a sportot és a határokon átnyúló együttműködést egyesíti, és a régió legfontosabb eseményei közé tartozik

– fogalmaz a közlemény.

