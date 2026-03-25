Home Régió Hétezer eurós megyei támogatás kap a Felvidéki Vágta
Régió

PP
Kép: HA/Felvidék.ma, archív

A megyei képviselők jóváhagyták önkormányzatok, városok és szervezetek több száz projektjének támogatását, összesen 600 ezer euró értékben. A gazdasági konszolidáció és a felelős gazdálkodás iránti igény ellenére a városok, önkormányzatok és szervezetek támogatása továbbra is Nagyszombat megye egyik legfőbb prioritása.

A helyi közösségekbe, a kultúrába, a sportba és a szociális szolgáltatásokba történő beruházások kulcsfontosságú eszközei a lakosság életminősége javításának és a terület fejlesztésének.

Ezért a megyei önkormányzati képviselők több mint 430 olyan projekt támogatását hagyták jóvá, amelyek a megye lakosságát szolgálják – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

„A városok, önkormányzatok és szervezetek a természetes élet hordozói régiónkban. Ők azok, akik testközelből ismerik közösségeik igényeit, és konkrét tevékenységekkel tudnak reagálni azokra, legyen szó rendezvényekről, fiatalokkal való munkáról vagy a veszélyeztetett csoportok megsegítéséről. Nagyszombat megyében megteremtjük a feltételeket ezeknek a kezdeményezéseknek a megvalósulásához. Örömmel tölt el, hogy a megyei képviselők jóváhagyták a városok, önkormányzatok és szervezetek támogatását, aminek köszönhetően a regionális költségvetésből összesen 600 ezer euró értékű projektek valódi előnyöket hoznak az embereknek. Ugyanakkor közösen erősítjük az együttműködést a megye területén” – mondta Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke.

A megyei önkormányzat 115 városi és önkormányzati tevékenységet támogat, összesen 150 ezer euróval. Továbbá összesen 450 ezer eurót oszt szét 317 szervezet között.

A támogatás öt fő területre irányul: kultúra, sport, szociális ügyek, egészségügy és környezetvédelem.

A finanszírozás legnagyobb összege hagyományosan a régió identitását erősítő és a városokba és falvakba életet lehelő kulturális és közösségi tevékenységekre jut. Ennek köszönhetően számos nagy hagyománnyal rendelkező közösségerősítő esemény megvalósuláshoz járul hozzá a megye. Többek között 7000 eurós támogatásban részesült a Dunaszerdahelyen megvalósuló Felvidéki Vágta is,

amely a hagyományokat, a sportot és a határokon átnyúló együttműködést egyesíti, és a régió legfontosabb eseményei közé tartozik

– fogalmaz  a közlemény.

PP/Felvidék.ma/Sajtóközlemény

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Petőfi-programosok szakmai találkozója

Nagyszombat megye jóvoltából létrejött egy új, ingyenes uniós...

Tojásvadászatra készülnek az ipolyszécsénykei kastélyparkban

Harminc férőhelyes szociális gondozó intézményt adtak át Gútán

Berényi Józsefet jelölné megyeelnöknek a Galántai járás

Tudni segíteni kulcsfontosságú 

Válaszok az űrből

Húsvétváró Szőgyénben

Új sportlétesítményt adtak át Csatán

Útkereszteződések felújítása kezdődik Somorján

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma