Egész napos ingyenes programokkal vár mindenkit a X. Felvidéki Vágta július 4-én, szombaton a dunaszerdahelyi Sikabonyi reptéren. A jubileumi rendezvényen a megszokott lovas versenyek – a Felvidéki Vágta, a Huszárgyerek Vágta és a Kishuszár Vágta – mellett egész nap színpadi programok, lovas bemutatók, koncertek, valamint este nagyszabású retro party gondoskodik a kikapcsolódásról. A versenyzők között idén is nyeregbe száll több olyan lovas, aki korábban már Elővágta-győzelmet aratott.

A X. Felvidéki Vágta kapui 10 órakor nyílnak meg, ezzel egy időben a 100 kézműves vásár is megnyitja kapuit. 11 órától Farkasházi Réka és a Tintanyúl gyerekkoncertje szórakoztatja a legkisebbeket, majd 12 órakor a Dunaág-Ágacska Néptáncegyüttes produkciója következik.

Az ünnepélyes megnyitót 12:30-kor tartják, amelyet a szombathelyi Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület látványos felvonulása tesz még emlékezetesebbé. 13 órától rendezik meg a Huszárgyerek Vágta, a Kishuszár Vágta és a X. Felvidéki Vágta előfutamait.

A délutáni programok között 14 órától családi Fergeteg Party várja a közönséget DJ Dominique közreműködésével, 15 órától a Győri Ördöglovasok látványos lovas show-ja következik. 16 órakor a Feinschmeckers zenekar ad koncertet Legendák nyomában címmel, majd 17:30-tól a Csallóközi Lovasíjászok csatajelenete idézi meg a magyar történelem harcos hagyományait.

18 órától rendezik meg a Huszárgyerek Vágta, a Kishuszár Vágta és a X. Felvidéki Vágta döntőit. Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjátadóra 18:30-kor kerül sor, ahol Kiripolszky Péter előadásában csendül fel a Vágtahimnusz.

Az esti koncertprogram 19 órakor Kovács Koppány fellépésével indul, majd 20:30-tól kezdetét veszi a Fergeteg Retro Party sztárfellépőkkel. A közönséget Shygys, Betty Love, Soltész Rezső és DJ ThomX szórakoztatja, a jubileumi rendezvény zárásáról pedig 23:30-tól DJ Kabát Music gondoskodik.

A belépés egész nap ingyenes.

További információ: https://www.facebook.com/FelvidekiVagta

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

###