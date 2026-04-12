III. Feketenyéki Játékos Mesevetélkedő

Április 9-én immár harmadszor került sor a településen a helyi alapiskola által meghirdetett mesevetélkedőre.

Az irodalmi verseny megálmodója Karácsony Tímea pedagógus, aki kollegáival együtt minden évben gondosan előkészíti a vetélkedőt. Az alsó tagozatos gyermekeknek egy-egy mesekönyvet kell elolvasniuk, annak szövegét értelmezniük, és alaposan feldolgozniuk. Az első évben a faluban élő Király Anikó Mangalucával Kukkóniában című mesekönyve volt a téma, másodszor Fellinger Károly Kenyérbélvirág című kötete, idén pedig Jakubecz Márta Nádország tündérei című meseregénye került sorra.

A vetélkedő iránt egyre nagyobb az érdeklődés,

az idei versenyre immár 16 csapat érkezett a következő iskolákból: Alsószeli, Feketenyék (2 csapat), Galánta, Hidaskürt, Jóka (2 csapat), Királyrév, Lég (2 csapat), Nagymácséd (2 csapat), Pozsonyeperjes (2 csapat), Vezekény, Vízkelet.

A kultúrház helyszínét a szervezők a pazar díszítéssel teljesen átvarázsolták: mintha csak az írónő által teremtett világba léptünk volna. Gondosan szemlélték a versenyt az egyes könyvbeli szereplők bábfigurái, volt nádas és erdőrészlet – a megérkező csapatok és a felkészítő pedagógusok ámulva nézték a kreatív díszítést. A rendezvény vendégei Jakubecz Márta és Király Anikó voltak. A falu polgármestere, Csady Zsuzsanna is megtisztelte jelenlétével a mesevetélkedőt, bíztató szavakkal szólva a gyerekekhez és felkészítőikhez.

A 7 kalandos fordulót Karácsony Tímea vezette, aki igazán remek hangulatot teremtett. Segítségül Jázmin tündért hívta, akit a mese alapján alkotott meg, és aki „ihletésével” ráhangolta a gyerekeket az egyes feladatokra. A feladatok kreativitásra ösztönzőek voltak, és a szövegértést is alaposan feltérképezték. Volt csapatbemutatkozás, barátságkarkötő készítés, totó, titkos írás, szókereső, szótagkirakó, igaz-hamis feladat és keresztrejtvény is.

A vetélkedőn nagyon ügyesnek bizonyultak az egyes csapatok, szoros volt a mezőny.

Végül a következő csapatok győztek: 1. Hely Könyvmolyok csapat (Jóka), 2. hely királyréviek Nádországi Negyedikesek csapat (Királyrév), 3. hely Nádország Hercegnői csapat (Feketenyék).

Mielőtt a gyermekek és felkészítő tanáraik átvették az okleveleket és értékes ajándékokat, Jakubecz Márta tartott számukra rövid rendhagyó irodalomórát. A gyerekek rengeteg kérdést tettek fel, nagyon kíváncsiak voltak az írói kulisszatitkokra. Mint kiderült, a meseregény elnyerte tetszésüket, ezért felvetették, hogy legyen második rész, szívesen elolvasnák a mese folytatását.

A rendezvény végén a mesekönyvek dedikálására került sor. Köszönet a szervezőknek, a szponzoroknak, a helybeli segítőknek, a nyéki nyugdíjasklub tagjainak a remek palacsintákért. Reméljük, jövőre ismét lesz mesevetélkedő. Annál is inkább, hiszen ez az olvasásra való kiváló motiváció, és kimondottan a gyerekek művelődését szolgálja.

JM/Felvidék.ma