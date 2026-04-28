Gašpar cáfolja, hogy politikai megrendelésre ellenőrizték a Projekt Fórumot

Tibor Gašpar (Smer-SD), a parlament alelnöke visszautasítja, hogy politikai megrendelésre nyomoztak a Projekt Fórum Polgári Társulás után. Ezzel Michal Šimečka, a PS elnökének kijelentéseire reagált. A polgári társulás vezetője Šimečka édesanyja.

Gašpar kijelentette, hogy a társulás támogatási csalással gyanúsítható, amit a könyvvizsgálat tárt fel.

„A Šimečka család azt találta ki, hogy jobb lesz, ha hallgat arról, hogy támogatási pénzekkel való visszaélésről van szó, és azt hangoztatja, hogy Robert Fico (Smer-SD) és Tibor Gašpar politikai megrendelésére indult ellenőrzés. Abszurd az egész” – mondta Gašpar.

Ismételten visszautasította Šimečka politikai megrendelésről és bosszúról szóló kijelentéseit, a nyilvánosságot pedig felszólította, ne felejtse el, miről szól valójában ez az ügy.

„A nyomozás előrehaladott szakaszában fennáll a támogatási csalás gyanúja, és úgy tűnik, pénzügyi tranzakciók zajlottak a PS elnöke és a Projekt Fórum között is”

– jegyezte meg.

Gašpar arra is felhívta a figyelmet, hogy nem ő tett feljelentést az ügyben, sem Robert Fico kormányfő. „A büntetőfeljelentés nyomán szabályos nyomozás zajlik, a Btk.-nak megfelelően” – tette hozzá. Szerinte Šimečka azért lehet pánikban, mert közeledik az ügy lezárása. „Érdekes lesz, és a nyomozás fényt deríthet arra, hogy ki volt valójában a vélhetően csalással szerzett pénz tényleges haszonélvezője” – mondta.

Šimečka politikai megrendelésről és bosszúról beszélt az ügy kapcsán. Kijelentette, hogy 5200 eurót kölcsönzött a polgári társulásnak, és az 5000 eurót visszafizetett.

Az Állítsuk meg a korrupciót alapítvány tette közzé, hogy a Pénzügyőrség Bűnügyi Hivatala (KÚFS) több szervezet pénzügyeit is ellenőrizte, holott ehhez nincs hatásköre. Az ellenőrzött szervezetek között volt a Projekt Fórum is. Az alapítvány feljelentést tesz. A Pénzügyőrség pontatlannak és félrevezetőnek nevezte az alapítvány állításait.

