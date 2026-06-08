Holnap tartják a Tibor Gašpar leváltásáról szóló rendkívüli ülést

Június 9-én, kedden lesz a Tibor Gašpar leváltásáról szóló rendkívüli ülés, a Smer-SD parlamenti alelnökének visszahívását az ellenzéki PS kezdeményezte. Richard Raši (Hlas-SD) házelnök 13.15 órára hívta össze az ülést – tájékoztatta TASR hírügynökséget a parlament hivatala.

A PS a Tisztítótűz-ügy (Očistec) miatt akarja leváltani Gašpart, mivel vádlottként szerepel a kiterjedt korrupciós ügyben. Robert Fico (Smer-SD) kormányfő azonban kijelentette, a leváltási kísérlet egyetlen oka, hogy a PS elterelje a figyelmet pártelnöke, Michal Šimečka édesanyjának ügyéről.

Fico azt üzente, ha

az ellenzék megpróbálkozik Gašpar leváltásával, akkor a kormánypártok leváltják Martin Dubécit, a PS parlamenti alelnökét.

Fico szerint Dubéci „különös finanszírozási módszereket alkalmazott”, amikor az egykori államfőjelölt, Radoslav Procházka kampányát vezette.

A kormányfő azt is leszögezte, visszautasítja a Tisztítótűz-ügyben felhozott vádakat.

TASR/Felvidék.ma