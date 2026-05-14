Az USA és Kína kapcsolata a világ legfontosabb kétoldalú viszonya

Donald Trump amerikai elnök (balra) és Hszi Csin-ping kínai elnök érkezik az állami vacsorára Pekingben 2026. május 14-én. Fotó: TASR/AP

Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Pekingben állami vacsorán fogadta Donald Trump amerikai elnököt. Ebből az alkalomból kijelentette: mindkét vezető úgy véli, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolat a világ legfontosabb kétoldalú viszonya. Trump egyúttal meghívta Hszit és feleségét a Fehér Házba.

„Mindketten úgy gondoljuk, hogy Kína és az Egyesült Államok kapcsolata a világ legfontosabb kétoldalú viszonya. Gondoskodnunk kell arról, hogy működjön, és soha nem szabad elrontanunk” – mondta Hszi.

„A kínai nemzet nagy újjászületésének megvalósítása és az a törekvés, hogy Amerika ismét naggyá váljon, kéz a kézben haladhat. Kína és az Egyesült Államok egyaránt nyerhet az együttműködésen, és veszíthet a konfrontáción; inkább partnereknek kell lenniük, mint riválisoknak” – jelentette ki a kínai elnök.

A Fehér Ház vezetője megköszönte a pazar pekingi fogadtatást. Hszivel folytatott tárgyalásait „rendkívül pozitívnak” nevezte, és azt mondta, minden, amiről egyeztettek, „az Egyesült Államok és Kína javát szolgálta”.

„Megtiszteltetés számomra, hogy meghívhatom Önt és Peng asszonyt a Fehér Házba szeptember 24-én,  várakozással tekintünk a látogatás elé” – tette hozzá.

Trump és Hszi csütörtökön már tartott egy közös, kétórás megbeszélést. Pénteken teázás közben, majd ebéd mellett folytatják a tárgyalásokat.

SZE/Felvidék.ma/TASR

