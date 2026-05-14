Selyés diákok a bencés múlt felderítésében

Amikor a 2023/24-es iskolai évben meghirdettük a Selye-emlékévet, majd a bencés emlékévet, nem gondoltuk, hogy a hagyomány újabb lendületet kap, és újabb résztvevőkkel bővül az idei tanévben. Testvériskoláink és a velünk közös bencés hagyományt ápoló győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium összefogásával idén is megvalósult a bencés hagyományt ápoló tudományos diákkonferencia.

Míg az első két évben a szervezést és a helyszínt iskolánk biztosította, ebben az évben az alapításának 400. évfordulóját ünneplő győri gimnázium vállalta magára ezt a nemes feladatot. Május 13-án a győri iskola falai között zajlott le A bencések küldetése a Kárpát-medencében című diákkonferencia, amelyen változatos témákból válogattak a diákok kutatómunkákat. Nemcsak a bencés múlt, hanem a bencések jövőbeli lehetőségei is terítékre kerültek. A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium, a budapesti Szent István Gimnázium és a házigazda „czuczoros” diákok mellett két párossal szerepeltek selyés diákjaink a konferencián.

Petheő Balázs és Daniš Dorián Karle Sándor bencés tanár életművéről készített sokszínű beszámolót, amelyben a komáromi cserkészet, az egyházi énekek és a szerzetes tanár verseinek megzenésítése mellett helyet kapott egy saját készítésű film is, amelyben Karle Sándor végigjárja azokat a komáromi helyszíneket, amelyek életében fontos szerepet játszottak. Molnár Erika tanárnő védenceinek előadása egyszerre volt tudományos és szórakoztató.

Fekete Emma és Tóth Hanna a csehszlovák kommunista hatalom önkényeskedéseiről készített kutatómunkát, amely a bencések meghurcolásáról szól, legyenek azok magyarok, szlovákok és cseh szerzetesek. A szerzetesek és papok hitét viszont nem tudták megtörni, a rendszerváltással visszatért a remény a közösségek újjáélesztésére is.

Nagy örömünkre mindkét páros sok dicséretet kapott a zsűritől, Emma és Hanna munkája kiváló minősítést kapott, ráadásul egy háromnapos tihanyi kirándulást is, ahol kipihenhetik a kutatásba fektetett munkát. Hasonló regenerálódás vár Balázsra és Doriánra, akik végigkóstolhatják Tihany gasztronómiai különlegességeit is.

A felkészítő tanárok nevében köszönöm diákjaink több hónapon át kitartó munkáját és bízom abban, hogy e tudományos diákkonferencia más selyés diákoknak is ihletet adott a jövőre nézve.

Elek József/Felvidék.ma