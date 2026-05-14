A pápa bírálta a növekvő európai védelmi kiadásokat

XIV. Leó pápa csütörtökön bírálta az Európában növekvő védelmi kiadásokat, amelyek tavaly a hidegháború vége óta a legmagasabb szintet érték el. A római Sapienza Egyetemen tartott beszédében kijelentette: a fegyverkezés a diplomáciába vetett bizalom elárulása.

„Ne nevezzük védelemnek azt a fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot, korlátozza az oktatásba és az egészségügybe irányuló beruházásokat, elárulja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket hidegen hagy a közjó” – mondta a pápa.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet szerint a katonai kiadások az egész kontinensen 2025-ben 14 százalékkal, 864 milliárd dollárra emelkedtek.

Ez közvetlenül összefügg az ukrajnai háború folytatódásával, valamint azzal, hogy az Észak-atlanti Szövetség tagállamai megállapodtak a védelmi kiadások akár a GDP öt százalékáig történő növeléséről.

XIV. Leó pápa az elmúlt hetekben nyíltan bírálta azt az irányt, amelyet a jelenlegi világvezetők kijelöltek.

Figyelmeztetett a mesterséges intelligencia háborús konfliktusokban történő alkalmazásának veszélyeire is. Példaként az ukrajnai, a gázai övezeti, a libanoni és az iráni háborúkat említette, amelyek szerinte a háború és az új technológiák kapcsolatának „embertelen fejlődésére” mutatnak rá.

A Sapienza Egyetem mintegy 110 ezer hallgatóját arra szólította fel, hogy ne zárkózzanak be ideológiákba és államhatárok mögé. „Velem és sok testvérünkkel együtt legyetek a valódi béke megteremtői” – üzente a pápa.

