Az SZTE tudósai interdiszciplináris kutatások révén erednek a mohácsi csata titkainak nyomába

Különszámot szentelt a mohácsi csata 500. évfordulójának a Móra Ferenc Múzeum kiadásában megjelenő Határtalan Régészet című archeológiai magazin, amelynek főszerkesztője és a különszám szerzői közül többen is az SZTE (Szegedi Tudományegyetem) kutatói.

A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából megjelenő Határtalan Régészet magazin legújabb, nyári száma a legfrissebb tudományos kutatások eredményeit mutatja be. A kiadvány fókuszában az SZTE kutatóinak sokszínűsége és az évszázados tapasztalaton alapuló interdiszciplináris összefogás áll, amely új megvilágításba helyezi a magyar történelem egyik legvészterhesebb, sorsfordító eseményét.

A történelmi léptékű évforduló kivételes tudományos összefogást eredményezett. Történészek, régészek, antropológusok és orvosszakértők álltak csatasorba, hogy a modern tudomány eszköztárával adjanak választ a mohácsi síkon lezajlott ütközet máig nyitott kérdéseire. Az előszót ezúttal is dr. Felföldi Szabolcs, az SZTE BTK Régészeti Tanszék egyetemi adjunktusa, a magazin főszerkesztője írta.

– 2026. augusztus 29-én emlékezünk meg a középkori Magyar Királyság vesztét okozó és a magyar történelem új, vészterhes időszakát megnyitó mohácsi csatavesztés 500. évfordulójáról, amellyel felgyorsult az a hosszú, korábbi folyamat, mely végül az ország három részre szakadását és a 150 éves oszmán-török uralmat eredményezte. Az évforduló közeledtével igazi tudományos pezsgés indult meg Magyarországon. Olyan, amilyenre utoljára talán 50 évvel ezelőtt, a csata 450. évfordulóján volt példa – hangsúlyozta dr. Felföldi Szabolcs történész, régész.

A csatatér helyszínének meghatározása, az események rekonstruálása és a tömegsírok feltárása élénk érdeklődés mellett zajlik, amelybe a Szegedi Tudományegyetem kutatói is intenzíven bekapcsolódtak. Az egyetem szakemberei kiválóan példázzák, hogyan lehet interdiszciplináris módon, több tudományterület határait átlépve vizsgálni egy történelmi eseményt.

A kutatások élvonalában: Az SZTE szakembereinek hozzájárulása

Pálfi György tanszékvezető és Bereczki Zsolt – SZTE Embertani Tanszék

„Csontok a sírból” című tanulmányukban a mohácsi tömegsírok csontvázainak átfogó antropológiai vizsgálatát összegzik.

Munkájuk rávilágít a kegyelet nélküli temetkezés körülményeire, valamint a modern térinformatikai és biológiai módszerek alkalmazásával lehetőséget teremtenek az áldozatok azonosítására és személyes sorsuk, arcuk rekonstruálására.

Vágvölgyi Lili, Kocsmár Réka, Hegyi Andrea, Molnár Erika és Király Kitty – SZTE Embertani Tanszék

Kutatásuk a IV. tömegsír előzetes paleopatológiai elemzésére fókuszál.

A csontokon megfigyelhető betegségek (például fertőzések, ízületi elváltozások) és a halál körüli éles fegyverek okozta sérülésnyomok azonosítása elengedhetetlen a halálesetek pontos körülményeinek és a katonák életmódjának felderítéséhez.

Szabó Árpád és Mai Tímea – SZTE Igazságügyi Orvostani Intézet

Szakértelmük bevonásával, a „Kivégzés vagy küzdelem?” című írásukban a halálos sérüléseket és azok keletkezési mechanizmusait elemzik a büntetőeljárásokban elvárt szigorú módszertannal. Eredményeik tudományosan megalapozott választ adnak arra, hogy az áldozatok jelentős része célzott, tömeges kivégzés áldozata lett a csata után.

A Határtalan Régészet nyári száma méltó emléket állít a hazájukért küzdő hősöknek, egyúttal bizonyítja a Szegedi Tudományegyetem elkötelezettségét a legmagasabb szintű, innovatív és tudományágakon átívelő kutatások iránt.

A kiadvány megjelenését a MOHÁCS 500 emlékév keretében a Nemzeti Örökség Intézete támogatta, mellette pedig a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Magyar Kultúráért Alapítvány is a magazin országos támogatói között szerepel. Az SZTE konferenciát is rendez a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából „Mohács-1526–Szeged-2026” címmel, 2026. október 7-10. között, amelyen a legjobb hazai és nemzetközi szakértők osztják meg kutatási eredményeiket a félezer éves eseményekkel kapcsolatban.

További információk és fotók az SZTE hírportálján.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma