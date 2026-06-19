Bronzérmes a párbajtőröző Muhari Eszter

Az olimpiai harmadik Muhari Eszter bronzérmet nyert csütörtökön, a franciaországi vívó Európa-bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében.

A Tatabánya vívója remekül kezdett a főtáblán, előbb a spanyol Dana Raposót, majd a német Gala Hess Sanchót verte magabiztosan. A nyolcaddöntőben aztán a francia Diane von Kerssenbrockkal megszenvedett és egyetlen tussal győzött, a negyeddöntőben viszont magabiztosan, 15-12-re múlta felül a szintén hazai Alexandra Louis Marie-t.

A döntőért az észtek rutinos klasszisával, a csapatban Tokióban olimpiai bajnok, egyéniben harmadik, a tavalyi világbajnokságon egyéniben ezüstérmes Katrina Lehisszel csapott össze, aki a 16 között Nagy Blankát búcsúztatta.

Az esélyek alapján kiegyenlített csatára lehetett számítani, a rutin azonban az észt mellett volt, a 31 éves Lehis ugyanis már 2018-ban Eb-t nyert, míg tavaly második volt, míg a 23 éves magyar először jutott négy közé kontinensviadalon.

A mérkőzés első tusát Muhari adta, a folytatásban viszont Lehis vívása érvényesült.

Az első három percben gyakorlatilag végig „csalogatta” a magyart, majd a támadásait kiválóan semlegesítette és védésekből jól szúrt közbe, így három perc után 5-2-re vezetett.

A folytatásban Muhari igyekezett irányítani, tolta a pást vége felé riválisát és egy-két szép tust adott, az észt ugyanakkor remekül őrizte előnyét, kiválóan tartotta a távolságot és volt válasza a magyar akcióira, így az újabb három percben eggyel növelte előnyét és 10-6-ra vezetett.

Az utolsó harmadban Muhari folyamatosan próbálkozott, de hiába adott szép találatokat, az észt klasszisnak mindig volt válasza, így összességében magabiztos, 15-10-es győzelmet aratott.

Kilenc év után született magyar Eb-érem női párbajtőr egyéniben – 2017-ben Szász Emese volt harmadik -, Muhari pedig a magyar küldöttség második dobogós helyezését érte el Antonyban, ahol szerdán a kardozó Szatmári András lett harmadik.

A másik három párbajtőröző közül Nagy Blanka 12., Borsody Emma a 13., míg Büki Lili a 22. helyen végzett.

A kontinensviadalon pénteken a férfi párbajtőrözők és a női kardozók csapatversenyét rendezik.

MTI/Felvidék.ma