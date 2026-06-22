Szacsvay Lászlót, a Nemzet Színészét Rimaszombatban, édesanyja szülővárosában fogadták

Különleges kulturális eseménynek adott otthont június 20-án a rimaszombati Gömör-Kishonti Művelődési Intézet díszterme, ahol a magyar színjátszás egyik jeles alakja, Szacsvay László, a Nemzet Színésze volt Bohó Markusz vendége. Az est nem csupán egy pályafutás állomásait bemutató beszélgetés volt, hanem személyes vallomásokkal, humorral és megható emlékekkel teli találkozás is.

A rendezvény kezdetén elhangzott: a művész nem teljesen idegenként, ugyanakkor első alkalommal érkezett a városba.

Édesanyja, aki Moldvay lány volt, Rimaszombatban született, a családról azonban ennél többet nem tud. Ő maga 1947-ben Budapesten látta meg a napvilágot.

Bár Szacsvay László most járt először a városban, örömmel fogadta a meghívást. Mint elmondta, a látogatás ötlete Molnár Piroskától származott, aki biztatta a részvételre. „Azt mondta, nagyon aranyos fiatalemberek, menjek el, jól fogom érezni magam. Eddig valóban nagyon jól érzem magam” – jegyezte meg mosolyogva.

Bohó Markusz, a Rimaszombati Konzervatórium hallgatója tavaly ősszel Molnár Piroskát látta vendégül Rimaszombatban, így most egy újabb álma válhatott valóra.

A színművész a Féltem, amíg éltem című, Vajda Katalinnal közösen írt könyvéből is számos történetet felidézett, emellett gyermekkorának meghatározó élményeiről is beszélt. Kilencéves gyermekként élte át az 1956-os forradalom eseményeit, amelyek maradandó nyomot hagytak benne.

„A házunk három aknatalálatot kapott. Egy hétig a pincében éltünk” – emlékezett vissza. Elmondta azt is, hogy gyermekként olyan dolgokat látott, amelyeket egy gyereknek nem lenne szabad: kilőtt tankokat, halottakat az utcán és lövöldözéseket. „A golyók a hátam mögött csapódtak be” – idézte fel az egyik legdrámaibb pillanatot.

A nehéz emlékek mellett azonban derűs történetekből sem volt hiány. Szacsvay László mesélt diákkori munkáiról, többek között arról, hogy labdaszedőként dolgozott egy teniszpályán, a Vidámparkban pedig „szoknyafelfújóként” kereste a zsebpénzét. Tréfásan megjegyezte, hogy talán ott aratta első színházi sikerét.

A színészi pályához vezető út sem volt egyenes. Első próbálkozásra nem vették fel a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, de kitartásának köszönhetően végül 1971-ben diplomázott. Az irodalom szeretete már fiatal korában meghatározó volt. Egy emlékezetes történet szerint matematikaérettségijén, amikor arról kérdezték, mit tud, Kosztolányi Dezső Mostan színes tintákról álmodom című versével válaszolt. A költemény egy részletét a rimaszombati közönség előtt is elszavalta.

Pályafutásáról szólva a rá jellemző humorral beszélt kitüntetéseiről:

„Díjakkal el vagyok látva. Kiváló művész is vagyok, érdemes művész is vagyok, és Nemzet Színésze is. Ez utóbbi annyit jelent, hogy felkerültünk a halálsorra.”

A közönség nevetéssel fogadta a keserédes öniróniát.

A Katona József Színház társulatának immár több mint négy évtizede meghatározó tagja. Különösen fontos szerepként említette a Budapest Orfeum című előadást, amelyet tíz éven keresztül játszottak, mintegy 360 alkalommal, számos külföldi vendégjátékkal. Saját szavai szerint ez pályafutásának egyik legnagyobb csúcspontját jelentette.

A művész ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legkisebb szerepeket is ugyanolyan komolyan veszi, mint a főszerepeket. Bródy Sándor A tanítónő című darabjában például mindössze egyetlen mondat jutott neki: „Ha egyszer nekem egy nő nőm lenne… .” Mégis úgy véli, az ilyen rövid megszólalások igénylik a legnagyobb koncentrációt. „Itt nem lehet rontani.”

Ugyanolyan odaadással formál meg egyetlen mondatos szerepet, mint egy főszerepet – talán ennek is köszönhető, hogy több mint öt évtizede a magyar színjátszás egyik meghatározó alakja.

Szacsvay László ma is aktív. A Nemzet Színésze a rimaszombati közönségtalálkozón arról is beszélt, hogy a következő évadban már a 43. évadát kezdi meg a Katona József Színház társulatában.

Jelenleg is több produkcióban láthatja a közönség. Hitler szerepében játszik a Mester és Margarita című előadásban, emellett a Vigadóban bemutatott Láncreakció című produkcióban egy pap karakterét alakítja. A művész azt is elárulta, hogy hamarosan Berlinben is színpadra lép.

Az est során a közönség megismerhette Fülöpöt is, a művész 13 éves vizsláját, akiről szeretettel beszélt: „Ő mindent ért, én meg keveset.”

A rendezvény sikeréhez többen is hozzájárultak. Bohó Markusz énekelt is a művésznek, Alexandra Patakyová tanárnő és Milan Varga zongorakísérete mellett. A találkozó után úgy fogalmazott:

„Egy ilyen este csak összefogással, jó szándékkal és közös akarattal jöhet létre.”

A fiatal szervező munkáját Alexandra Patakyová is méltatta, kiemelve kezdeményezőkészségét és a kultúra iránti elkötelezettségét. „Az ilyen fiatalok bizonyítják, hogy a kultúrának városunkban biztos jövője van” – fogalmazott.

A rimaszombati közönség számára a találkozó valódi időutazást jelentett: egy estére közel kerülhettek nemcsak a Nemzet Színészéhez, hanem ahhoz az emberhez is, aki humorral, őszinteséggel és bölcsességgel mesélt életről, színházról és az emlékek megtartó erejéről.

HE/Felvidék.ma