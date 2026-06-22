Peter Tóth kihallgatásával folytatódik a Kuciak-gyilkosság tárgyalása

Peter Tóth egykori SIS- alkalmazott kihallgatásával folytatódik szerdán a Kuciak-gyilkosság, valamint a tervezett ügyészgyilkosságok megrendelésének tárgyalása a bazini Speciális Büntetőbíróságon.

A 2020 januárjában tartott tárgyaláson Tóth azt mondta,

semmi kétsége nincs afelől, hogy Marian K. és Alena Zs. közösen tervezte el Kuciak megöletését.

Marian K. részéről az újságírók megfigyeltetése, majd a Pellengéren című internetes műsora csak fedősztori volt az újságíró későbbi meggyilkolásához. A 2022-es szeptemberi tárgyaláson Tóth megtagadta a vallomástételt.

Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják azzal, hogy megrendelték Ján Kuciak újságíró meggyilkolását. A 2018 februárjában végrehajtott nagymácsédi támadásban megölték az újságíró menyasszonyát, Martina Kušnírovát is.

Az ügyben hozott előző két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság. Ezért már harmadszor tárgyalja az ügyet a Speciális Büntetőbíróság, amely korábban Miroslav Marčeket és Szabó Tamást, a gyilkosság elkövetőit 25 év, a közvetítő szerepét játszó Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen emeltek vádat a tervezett ügyészgyilkosságok miatt.

A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén, Peter Šufliarský likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat végül nem hajtották végre.

TASR/Felvidék.ma