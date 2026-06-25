Fico Gdańskba utazott az ukrajnai újjáépítésről szóló konferenciára

Robert Fico szlovák miniszterelnök ma a lengyelországi Gdańskba utazott, ahol részt vesz az Ukrajna háború utáni újjáépítésével foglalkozó nemzetközi konferencián. A hírről a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának sajtóosztálya tájékoztatott.

A gdański rendezvény az Ukrajna háború utáni helyreállítását célzó nemzetközi támogatások és beruházások összehangolásának legfontosabb nemzetközi fóruma. A konferenciát első alkalommal rendezik meg Lengyelországban.

Az eseményt a lengyel és az ukrán kormány közösen szervezi azzal a céllal, hogy pénzügyi és politikai támogatást mozgósítson Ukrajna újjáépítéséhez a háború befejezését követően.

Az ukrán küldöttséget az eredeti tervekkel ellentétben nem Volodimir Zelenszkij államfő vezeti majd, hanem Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter.

A gdański konferencia immár az ötödik ilyen jellegű nemzetközi tanácskozás. Több sajtóorgánum beszámolója szerint egyben a legnagyobb is lesz a sorozat történetében, rekordlétszámú részvétellel.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk