Ősbemutatóval készül a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a mohácsi csata 500. évfordulójára

Rekviem Mohácsért címmel új produkciót mutat be a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából július 4-én a Szegedi Szabadtéri Játékokon.

Az ősbemutatót a Hősök hajnala című est második felvonásaként láthatja a közönség a Dóm téren – tájékoztatta a Magyar Nemzeti Táncegyüttes az MTI-t.

Mint írták, a Szegedi Szabadtéri Játékok 2026-os évadának nyitóelőadásaként látható Hősök hajnala a Kossuth-díjas alkotópáros, Zsuráfszky Zoltán és Zs. Vincze Zsuzsa nagyszabású színpadi víziója. A két részből álló előadás Dózsa György történetét és a mohácsi csata emlékezetét idézi meg a tánc és a zene nyelvén.

A közleményben idézik Zsuráfszky Zoltánt rendező-koreográfust, aki kiemelte, hogy a Hősök hajnala Magyarország legnagyobb szabadtéri színpadán születik meg, huszonkét táncospár közreműködésével. „Ez hatalmas lehetőség és nagy felelősség is”

– fogalmazott.

Az est első felvonása, a Tánckrónika Dózsa György tetteiről az 1500-as évek fordulatokkal teli, a mohácsi csatát megelőző korszakába vezeti a nézőt. A címszerepet Wunderlich József színművész alakítja, a zenét Szarka Tamás szerezte.

A második felvonásban lesz látható a Rekviem Mohácsért című új produkció.

„Mohácsról sokszor úgy beszélünk, mint egy nagy történelmi csatáról, de számomra ebben a történetben a kilátástalan küzdelem a megrendítő. A történészek a mai napig kutatják az okait és következményeit. Mi onnan indítjuk a darabot, amikor a vitézek ott állnak a csatamezőn, feszülten várakoznak, majd végigvezetjük a nézőt a magyar történelem különböző korszakain, és a végén visszatérünk a csata helyszínére” – mondta el Zsuráfszky Zoltán.

A darab zenéjét Eredics Benjamin, a Söndörgő zenekar muzsikusa írta, akivel már A hűtlen feleség című, nagy sikerű darabban is együtt dolgoztak – tette hozzá a rendező-koreográfus, kiemelve, hogy olyan zenét kerestek, „amelyben benne van a történelmi súly, de közben élő, színpadi ereje is van”.

Zsuráfszky Zoltán szerint a Szegedi Szabadtéri Játékok egyedülálló helyszín. „Úgy érzem, a néptáncnak is helye van ezen a színpadon” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez nemcsak a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása lesz, hanem közös szegedi ünnep is, szegedi gyermek-, ifjúsági és hivatásos táncosok is közreműködnek az előadásban.

MTI/Felvidék.ma