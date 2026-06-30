Délkelet-Szlovákiában másodfokúra emelték a zivatarriasztást

Kedden, június 30-án délután Délkelet-Szlovákia déli járásaiban másodfokú riasztást adtak ki zivatarok miatt. Erről a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) tájékoztatott honlapján.

Az ország többi részén elsőfokú zivatarriasztás van érvényben, amely csütörtök (július 2.) reggelig tart.

A másodfokú figyelmeztetés egyelőre 18.00 óráig érvényes a Kassai, Kassa-vidéki, Nagymihályi, Rozsnyói, Szobránci, Tőketerebesi, Homonnai és Varannói járásokban. Az erős zivatarokat helyenként heves felhőszakadás kísérheti, fél óra alatt 30–50 milliméter csapadékkal, 70–110 kilométer/órás széllökésekkel, valamint jégesővel.

Kedden emellett este 20.00 óráig Szlovákia szinte teljes területén első-, másod- és harmadfokú hőségriasztás is érvényben van.

Estig marad érvényben a hőségriadó, viharok is előfordulhatnak

Harmadfokú figyelmeztetés van érvényben, főként az ország déli járásaiban, ahol a hőmérséklet elérheti a 38 Celsius-fokot. 12 órától elsőfokú riasztást adtak ki a vihar miatt Szlovákia egész területére – tájékoztatott weboldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A legmagasabb szintű hőségriadó van érvényben Kassa, Nyitra és Nagyszombat megye legtöbb járásában, valamint a Nagykürtösi, a Rimaszombati, a Nagyrőcei, Losonci és a Korponai járásban. Másodfokú figyelmeztetést adtak ki Pozsony és Trencsén megyére, Besztercebánya megye egyes területeire, Eperjes, Nagyszombat, Kassa és Nyitra megye egyes járásaira és a Stubnyafürdői járásra.

Ezeken a területeken 35 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet. Elsőfokú figyelmeztetés vonatkozik Zsolna megye járásaira, valamint a Bártfai, a Lőcsei, a Poprádi, Kisszebeni és az Iglói járásra. Ezeken a területeken 33 Celsius-fokot mutathat a hőmérő.

A viharok miatt kiadott elsőfokú figyelmeztetés csütörtök (július 2.) reggelig érvényes az egész országban. Heves eső kísérheti a viharokat, 20-30 milliméter csapadék eshet 30 perc alatt, 65-85 kilométer/órás erősségű szél és jégeső várható.

A Közegészségügyi Hivatala (ÚVZ) arra figyelmeztet, hogy a hőség főleg a gyerekekre, az idősekre, a terhes nőkre és a krónikus betegekre, különösen a szív- és érrendszeri, a légzőszervi vagy a mentális betegségben szenvedőkre, illetve a túlsúlyosakra veszélyes.

„A magas hőmérséklet a szervezet túlmelegedését idézheti elő, és rosszullétet – megemelkedett testhőmérsékletet, rossz közérzetet, álmosságot, fejfájást, szédülést, hányingert vagy hányást okozhat. Szélsőséges esetben ájulás is előfordulhat, amely bizonyos körülmények között, különösen a veszélyeztetett csoportokban, akár halálhoz is vezethet” – figyelmeztetett az ÚVZ.

Fontos a rendszeres ivás, még akkor is, ha nem érzünk szomjúságot. Korlátozni kell a fizikai aktivitást, kerülni kell a közvetlen napsütést, és tanácsos minél kevesebb időt a szabadban tölteni. Könnyű ételek kell fogyasztani, lenge, szellős ruhát kell viselni, valamint kalapot, napszemüveget, és fényvédő krémet kell használni. A gyerekeket és a háziállatokat nem szabad a parkoló autóban hagyni. Ha valaki rosszul érzi magát, vagy elájul, segítséget kell hívni.

A magas hőmérséklet és az aszály jelentősen növeli a tüzek kialakulásának veszélyét is.

tasr/Felvidék.ma