Horváth Ildikó is átvette a Banič találmánya 2026 díjat

A Nagyszombat Megye idén első alkalommal adta át a Banič találmánya (Baničov patent) elnevezésű díjat a leginnovatívabb pedagógusoknak. Az elismerést a megye fenntartásában működő középiskolák hét pedagógusa vehette át. A Pöstyéni Erőmű (Elektrárňa Piešťany) épületében rendezett ünnepélyes gálán a nyilvánosság megismerhette a megye hét járásának egy-egy kiemelkedő tanárát.

A díjazottak között szerepelt Horváth Ildikó, a Dunaszerdahelyi Egészségügyi Szakközépiskola pedagógusa is, aki azonban külföldi szakmai továbbképzésen vett részt a gála időpontjában, ezért személyesen nem tudta átvenni az elismerést.

A díjat később Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, valamint a Banič találmánya 2026 zsűrijének tagja adta át számára.

„Az, hogy Horváth Ildikó éppen a gála idején is külföldi szakmai továbbképzésen vett részt, csak megerősíti, hogy a Dunaszerdahelyi járásnak odaítélt Banič találmánya 2026 díj valóban méltó kezekbe került. Bízom benne, hogy ez az elismerés további pedagógusokat és diákokat is arra ösztönöz majd, hogy folyamatosan fejlesszék magukat, és a mindennapi kötelezettségeiken túl is törekedjenek az önfejlesztésre” – mondta Berényi József megyei alelnök.

A szakmai zsűri és a diákok azért választották Horváth Ildikót a díjazottak közé, mert meggyőződésük, hogy az empátia és a lelki ellenálló képesség fejlesztése ugyanolyan fontos, mint a szakmai ismeretek átadása a leendő egészségügyi dolgozóknak.

Egész tanéven át zajló „Boldog óra” programjában segíti a diákokat a stressz kezelésében, megtanítja őket az érzelmeikről beszélni, valamint a megbocsátás fontosságára is felhívja a figyelmet. A tanulók szerint ezek az órák emberileg rendkívül sokat jelentenek számukra.

„Köszönöm a diákoknak és a zsűrinek ezt az elismerést. Úgy tekintek rá, mint további munkám megerősítésére, valamint annak bizonyítékára, hogy a mentális egészség támogatása a modern oktatásban megkerülhetetlen. Már most várom az új elsőéveseket, akiknek az augusztusi ismerkedő napon segíthetek leküzdeni az új környezettől való félelmüket, és megkönnyíthetem számukra a beilleszkedést az új közösségbe” – nyilatkozta Horváth Ildikó.

A díj elnevezése Štefan Baničra, a Nagyszombat megyei születésű ejtőernyőfeltalálóra utal, aki a bátorság, a találékonyság és az innovatív gondolkodás jelképe.

Ezeket a tulajdonságokat keresi a megye a korszerű pedagógusokban is. A díjazottak 1000 eurós pénzjutalomban, valamint egy 3D nyomtatással készült egyedi trófeában részesültek.

„Nagy örömmel fogadtuk a Nagyszombat Megye kezdeményezését, amely az innovatív pedagógusok munkáját ismeri el. Iskolai szinten sem volt könnyű kiválasztani a három jelöltet. Különösen büszke vagyok arra, hogy iskolánk sikerét az is bizonyítja: a Nagyszombat megyei középiskolák közül nálunk volt a legmagasabb, több mint 91 százalékos a diákok részvételi aránya a szavazásban. A Banič találmánya díj megmozgatta az egész iskolát, a díj személyes átadása pedig méltó megkoronázása ennek a közös élménynek” – mondta Miklós Beáta, az iskola igazgatója.

TTSK sajtóközleménye / Felvidék.ma