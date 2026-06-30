Már működik a belügy népszavazási információs telefonvonala

A belügyminisztérium tájékoztató vonalat indított a szombati, július 4-i népszavazással kapcsolatban, a választópolgárok a szavazásról kérhetnek felvilágosítást – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Matej Neumann, a tárca szóvivője.

„A 0961 577 166-os és a 0961 577 167-es számot lehet hívni reggel 8-tól 15 óráig, szombaton pedig a szavazás ideje alatt, 7-től 22 óráig” – tette hozzá a szóvivő.

A népszavazás július 4-én lesz.

Két kérdésről dönthet a lakosság, az egyik bizonyos életjáradékok, például Robert Fico (Smer-SD) kormányfő életjáradékának eltörlése, a másik a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozása.

A népszavazásokat Peter Pellegrini államfő írja ki, ha azt legalább 350 ezer állampolgár támogatta az erre vonatkozó petíció során.

tasr/Felvidék.ma