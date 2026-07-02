A Statisztikai Hivatal 5545 szavazókörzetből dolgozza fel a népszavazás eredményeit

A szombati, július 4-i népszavazás eredményeit a Szlovák Statisztikai Hivatal 50 összesítő egységben dolgozza fel. Összesen 5545 szavazóhelyiségből ellenőrzi és dolgozza fel az eredményeket, beleértve a külföldről történő levélszavazásra létrehozott három külön szavazókörzetet is – tájékoztatott Statisztikai Hivatal. A népszavazás részeredményeit és végleges eredményeit a hivatal a www.volbysr.sk oldalon teszi közzé.

„A legtöbb szavazókörzet adatait az eperjesi szakmai összesítő egység dolgozza fel, a legkevesebb körzet eredményeit pedig a vágsellyei munkahely összesíti. Az eredmények feldolgozásához a Szlovák Statisztikai Hivatal az IVIS integrált választási információs rendszert használja” – közölte Jana Morháčová, a hivatal szóvivője.

A népszavazás eredményeit a Statisztikai Hivatal 50, Szlovákia egész területén elhelyezett szakmai összesítő egységen keresztül összesíti. A 2926 szlovákiai városból és községből érkező szavazási eredményeket, beleértve a külföldről történő levélszavazást is, a hivatal kizárólag elektronikus úton dolgozza fel.

A népszavazás előkészítése keretében a Statisztikai Hivatal szakmai képzéseket tartott az összesítő egységek vezetőinek és szoftveres garanciavállalóinak. A járási hivatalokkal együttműködve képzéseket szervezett a járási választási bizottságok tagjai, a községek polgármesterei, a jegyzőkönyvvezetők, valamint a körzeti választási bizottságok elnökei és alelnökei számára is. A képzések a választási jogszabályok alkalmazására és a szavazási eredmények feldolgozásának módszertanára összpontosítottak.

Az előkészületek részét képezte az eredményfeldolgozás három próbája is, amelyeket a hivatal június folyamán sikeresen lebonyolított.

A szakmai összesítő egységek tevékenysége a szavazás befejezése és a szavazóhelyiségek bezárása után kezdődik, várhatóan 22.00 óra után. A legnagyobb feldolgozási terhet az eperjesi szakmai összesítő egység viseli majd, amely 225 szavazókörzet eredményeinek összesítését biztosítja.

A két kérdésből álló népszavazást július 4-én tartják. A választópolgárok két kérdésről döntenek: egyetértenek-e az úgynevezett életjáradék eltörlésével, például Robert Fico (Smer-SD) kormányfő esetében, illetve egyetértenek-e a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnügyi Ügynökség újbóli létrehozásával. Népszavazást a Szlovák Köztársaság elnöke ír ki, ha azt petícióban legalább 350 ezer állampolgár kéri.

SZE/Felvidék.ma/TASR