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Elkezdődött a népszavazás, 22 óráig lehet szavazni

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Reggel 7 órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, elkezdődött a tizedik népszavazás Szlovákia történetében. Két kérdésről dönthet a lakosság, az egyik bizonyos életjáradékok, például Robert Fico (Smer-SD) kormányfő életjáradékának eltörlése, a másik a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozása. Este tízig lehet szavazni, érvényes személyi igazolvánnyal.

A szavazók egy szavazólapot kapnak, két kérdéssel. Mindkettőnél az „igen”, vagy a „nem” választ kell bekarikázni. Az első kérdés, hogy egyetért-e ön például a jelenlegi kormányfő életjáradékának eltörlésével, amelyet a közjogi méltóságok fizetéséről szóló törvény szabályoz. A második kérdés a korábban megszüntetett Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozására vonatkozik.

Mindkét kérdésnél csak az egyik választ lehet bekarikázni, különben a szavazat érvénytelen lesz. Aki korábban kért választói igazolványt, az nemcsak az állandó lakhelyén adhatja le a szavazatát, hanem bármelyik szavazókörben az országban.

Mozgóurnát kérhetnek azok, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe. Főleg mozgásképtelen személyek, illetve az idősek, fekvőbetegek számára van fenntartva a szavazásnak ez a módja.

A szavazólapot borítékba kell tenni és az urnába dobni. A rosszul kitöltött szavazólapot az erre a célra kijelölt dobozba kell tenni, és kérésre a választási bizottság új lapot ad ki.
A választással kapcsolatban a belügyminisztérium 0961 577 166-os és 0961 577 167-es tájékoztató vonalán lehet információt kérni.

A népszavazáson minden szlovák állampolgár részt vehet, aki a parlamenti választásokon is szavazhat, illetve a voksolás napjáig betöltötte a 18. életévét. A referendumon külföldről is lehet szavazni, ezt azonban korábban kellett kérelmezni. Összesen 8460-an jelentkeztek be a külföldi szavazásra. A népszavazásokat az államfő írja ki, ha azt legalább 350 ezer állampolgár támogatta az erre vonatkozó petíció során.

Ezt a népszavazást a parlamenten kívüli Demokrati kezdeményezte. A választási ciklus lerövidítésére vonatkozó harmadik javasolt kérdéséről azonban nem lehet szavazni, mivel Peter Pellegrini államfő szerint az nincs összhangban az alkotmánnyal, ezért kihagyta a kérdések közül.

TASR/Felvidék.ma

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