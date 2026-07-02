Fontos döntést hozott Nyitra megye a szélerőművek kapcsán

A hétfői, 28. nyitrai megyei képviselő-testületi ülés után Farkas Iván, a Magyar Szövetség megyei képviselőcsoportjának elnöke úgy értékelt: több fontos ügyben is eredményt értek el. A testület napirendjén más fejlesztések is szerepeltek, amelyekről külön is beszámoltunk, Farkas bejegyzésében azonban külön hangsúlyt kapott a déli járásokat érintő szélerőmű-beruházások ügye.

Farkas Iván szerint a szélerőművek tekintetében forr a társadalmi helyzet, legalábbis Nyitra megye déli járásaiban. Mint írta, azt keresték, hol lehet a beruházás-tervezetek gyenge pontja, és szakmai segítséggel meg is találták azt.

A frakcióvezető bejegyzése szerint Nyitra megye érvényes területrendezési terve nem teszi lehetővé az urbanizációt, vagyis a városiasítást, valamint az ipari jellegű beruházásokat szántóföldeken és szőlőültetvényeken. Ez alól csak azok a beruházások jelentenek kivételt, amelyeket a vonatkozó törvény értelmében a kormány stratégiai jelentőségű beruházásnak ítél meg. Példaként a Surány határában épülő akkumulátorgyárat említette.

Farkas Iván közlése szerint a Magyar Szövetség megyei képviselőcsoportja nevében olyan határozati javaslatot nyújtott be, amely szerint a megye elnöke és a megyei hivatal köteles minden ilyen jellegű beruházást már előkészítő, projekttervezési fázisban ellenőrizni, mégpedig abból a szempontból, hogy a készülő beruházás összhangban van-e a megye érvényes területrendezési tervével.

Bejegyzése szerint amennyiben nincs ilyen összhang — és objektív okok miatt nem is lehet —, akkor a megyének közbe kell avatkoznia, és az állami hatóságoknál el kell érnie, hogy a beruházás előkészítése ne folytatódhasson. Hozzátette: ilyen beruházások esetében már nem a közös községi építési hivatal az illetékes, hanem az állami járási hivatal környezetvédelmi főosztálya, amelynek alapvetően a megye területrendezési tervével kell összevetnie a készülő projektet.

Farkas Iván szerint a kérdésben tartalmas vita bontakozott ki a testületben, és meg kellett küzdeniük a javaslat elfogadásáért. Mint írta, az indítványt végül a megyei képviselők kétharmada támogatta, egyharmada pedig elutasította.

A politikus értékelése szerint ezzel innentől az ilyen jellegű beruházások megvalósítása elkerülhető lesz Nyitra megye területén. Bejegyzésében külön köszönetet mondott Pék Pálnak a szakmai javaslatokért.

A hétfői testületi ülés további fontos, elfogadott határozatairól külön cikkekben számoltunk be — így a menstruációs szegénységet enyhítő pilotprojektről ITT, az Orosz Örs mentelmi bizottsági ügyében hozott döntés elfogadásáról ITT, valamint a komáromi kórházat érintő beruházásról ITT olvashatnak.

SZE/Felvidék.ma