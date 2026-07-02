Blanár: A szlovák diplomáciának megbízható partnerként kell fellépnie

A szlovák diplomáciának a jelenlegi dinamikus nemzetközi környezetben megbízható partnerként kell fellépnie, következetesen érvényesítenie kell a nemzeti és állami érdekeket, ugyanakkor erősítenie kell a külpolitika gazdasági dimenzióját is.

Ezt Juraj Blanár (Smer-SD), Szlovákia kül- és Európa-ügyi minisztere jelentette ki a Szlovák Köztársaság külképviseleti hivatalait vezető diplomaták éves értekezletének zárásaként. A tanácskozást június 29. és július 1. között tartották Pozsonyban, 75, világszerte szolgálatot teljesítő nagykövet részvételével.

A tanácskozás egyik fő témája Szlovákia jelöltsége volt az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságára a 2028–2029-es időszakra.

Blanár hangsúlyozta, hogy Szlovákia a jelöltség döntő szakaszába olyan országként lép be, amely megbízható és elismert partnerként építi pozícióját. „Jelöltségünk végső szakaszába érkezünk az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságára. Ezt megbízható partnerként szeretnénk végigvinni, amely nem automatikusan várja el a támogatást, hanem nagyra értékel minden partnert, aki úgy dönt, hogy támogatja a Szlovák Köztársaságot” – mondta a szlovák diplomácia vezetője.

Ezzel összefüggésben rámutatott az ázsiai, afrikai és latin-amerikai partnerekkel folytatott intenzív politikai párbeszédre, amely a jelöltség előkészítésének jelentős részét képezi. Blanár felhívta a figyelmet a világban romló biztonsági környezetre és a fegyveres konfliktusok növekvő számára is, amelyek szerinte megerősítik Szlovákia aktív multilaterális megközelítésének fontosságát. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy

a szlovák diplomácia továbbra is következetesen érvényesíteni fogja a nemzetközi jog tiszteletben tartását, támogatni fogja a konfliktusok békés rendezését, valamint erősíteni fogja a partnerségeket az ENSZ-en és más nemzetközi szervezeteken belül.

A tanácskozás egy részét a gazdasági diplomáciának és a szlovák vállalkozások külföldi piacokon való támogatásának szentelték. Blanár kijelentette, hogy a jó politikai kapcsolatoknak konkrét gazdasági eredményeket is kell hozniuk. „A gazdasági diplomácia hosszú távú feladat. A minőségi politikai partnerséget azonban képesnek kell lennünk konkrét kereskedelmi együttműködéssé alakítani. Ezért rendszeresen erősítjük ezt a területet, és a lehető legjobb feltételeket szeretnénk megteremteni gazdasági diplomatáink munkájához” – mondta.

Egyúttal felszólította a nagyköveteket, hogy aktívan kommunikálják Szlovákia álláspontjait a külföldi partnerek felé, és következetesen érvényesítsék a szlovák külpolitika prioritásait. Blanár méltatta mindazoknak az alkalmazottaknak a tevékenységét, akik részt vesznek a szlovák diplomácia feladatainak teljesítésében.

Az éves értekezlet háromnapos programjában felszólalt Robert Fico (Smer-SD) szlovák kormányfő, Richard Raši (Hlas-SD), a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke, valamint Robert Kaliňák (Smer-SD) miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter is. Beszédeikben az aktuális külpolitikai és biztonsági kihívásokkal, Szlovákia nemzetközi környezetben betöltött helyzetével, valamint a szlovák külpolitika prioritásaival foglalkoztak. A rendezvényen bemutatták Szlovákia visegrádi csoportban betöltött elnökségének prioritásait és programját is, amelyet Szlovákia szerdán, július 1-jén vett át.

SZE/Felvidék.ma/TASR